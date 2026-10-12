Trenér soupeře Slavie vyhrál litevského Milionáře a v kabině chystal kvízy. Simič na něj dodnes vzpomíná

Je mu pětadvacet a sedí naproti moderátorovi litevské verze pořadu Chcete být milionářem? Fotbal nikdy nehrál profesionálně a jeho trenérská kariéra zatím nemá ani obrysy. Z natáčení si odnese 4 000 litů, tedy zhruba 29 tisíc korun. Na milion to není ani zdaleka, na letenku do Anglie a první krok k trenérskému vzdělání to ale stačí. O čtyřiadvacet let později stojí Dambrauskas na lavičce Sabahu, nejmladšího klubu v historii hlavní fáze Ligy mistrů. V úterý 13. října od 18:45 hostí v Baku pražskou Slavii. Z televizní soutěže tak vyrostl jeden z nejzajímavějších trenérských příběhů letošní Ligy mistrů.
Kvíz, který zaplatil cestu na ostrovy
Příběh z roku 2002 podrobně popisuje i profil na webu UEFA. Dambrauskas, rodák z litevského Pakruojisu, peníze z kvízu neutratil, ale investoval je. Odjel do Anglie a na London Metropolitan University vystudoval sportovní vědu a trenérství. Podle srbského Sportalu pak pracoval v mládežnickém fotbale, mimo jiné ve fotbalových školách Manchesteru United.
Na tom příběhu je nejzajímavější, jak málo se podobá obvyklé cestě na trenérský vrchol. Většina koučů v Lize mistrů buď sama hrála na slušné úrovni, nebo vyrostla v akademii velkého klubu. Dambrauskas neměl ani jedno, a tak si cestu musel doslova vysoutěžit.
Vztah ke vzdělávání si uchoval dodnes. Chorvatský deník Večernji list v roce 2021, když Dambrauskas přicházel do Hajduku Split, psal o jeho vášni pro knihy. Během izolace jich prý přečetl devatenáct. Podle lidí kolem Hajduku pracoval s citáty a motivačními příběhy z různých sportů. Muž, kterého nastartoval vědomostní kvíz, staví práci s hráči na přípravě, příbězích a přesvědčování.
Od mládeže k trofejím v pěti zemích
Kvízová historka je pro Dambrauskase vstupenkou do titulků, jeho kariéra by ale obstála i bez ní. Postupně trénoval v Litvě, Lotyšsku, Chorvatsku, Bulharsku, Řecku, na Kypru a v Maďarsku. Teprve pak přišel Ázerbájdžán. Z mnoha zastávek si odvezl trofej:
- Žalgiris Vilnius: domácí tituly v Litvě
- RFS: lotyšský pohár
- Ludogorec Razgrad: bulharský titul
- Hajduk Split: chorvatský pohár
- Sabah: ázerbájdžánský double v sezoně 2025/26
Brankář Kristijan Kahlina, který s ním spolupracoval v Gorici, ho chorvatským novinářům popsal jako upřímného trenéra, který má rád disciplínu. Podle Kahliny ale nepůsobí „německy“ tvrdě a dokáže se hráčům přizpůsobit. Tahle kombinace pravidel a pružnosti se opakuje i v dalších svědectvích.
Podle dostupných zdrojů se Dambrauskas zatím výrazněji neutkal s českým klubem. Pro Slavii tak půjde o první velký střet s trenérem, kterého zná spíš z evropských výsledků než z vlastní zkušenosti.
Sabah: klub, který před devíti lety neexistoval
Dambrauskas převzal Sabah v létě 2025 a první sezona dopadla nad očekávání. Klub získal ázerbájdžánský titul čtyři kola před koncem, a to první mistrovský titul ve své historii. Ve finále poháru pak porazil tým Zirə 2:1 a připsal si domácí double.
Pak přišla kvalifikace Ligy mistrů a s ní série, která by vydala na samostatný článek. Sabah postupně vyřadil velšské The New Saints, finské KuPS, dánský AGF Aarhus a nakonec izraelský Hapoel Beer-Ševa. Proti Hapoelu visel postup na vlásku. Tellur Mutallimov srovnal skóre v 94. minutě a dva další góly v prodloužení poslaly ázerbájdžánský klub do ligové fáze.
UEFA připomíná, že Sabah ještě před devíti lety neexistoval. Teď je nejmladším klubem, který se kdy dostal do ligové nebo skupinové fáze Ligy mistrů. Analytický web LAOLA1 přidává druhý rekord: kádr Sabahu má nejnižší tržní hodnotu ze všech 36 účastníků, zhruba 460 milionů korun. Tým je navíc výrazně postavený na cizincích.
Na papíře tedy outsider. V praxi tým, který se v kvalifikaci naučil přežívat vyhrocené zápasy a vracet se z beznadějných situací.
Simić a trenér, který raději vyhraje 5:2
Pokud má Sabah tvář, je to Veljko Simić. Srbský záložník s číslem 21 byl podle LAOLA1 se šesti góly nejlepším střelcem celé kvalifikace Ligy mistrů. Pro Dambrauskase je to klíčový hráč současného kádru.
V rozhovoru pro XtipSport z konce srpna Simić o svém kouči mluví nezvykle otevřeně. Podle něj je Dambrauskas trenér, který mu rozumí nejlépe a chápe, v čem je jeho síla. Dává mu volnost pohybovat se do šířky i do hloubky a stahovat se pro míč tam, kde ho potřebuje. Mimo hřiště ho popisuje jako uvolněného a inteligentního člověka, se kterým se dá mluvit i o jiných věcech než o fotbale.
V práci je to podle Simiće někdo jiný: posedlý detaily a útočným fotbalem. Simić to shrnuje větou, kterou by si měli v Edenu zapamatovat: Dambrauskas raději vyhraje 5:2 než 1:0.
Záložník zároveň nezastírá, že taková filozofie něco stojí. Sabah hodně riskuje při rozehrávce od zadních řad a dělá víc chyb, než by si přál. Trenér je ochoten ten účet zaplatit.
Co čeká Slavii v Baku
Kdo čeká, že se Sabah na Olympijském stadionu v Baku zatáhne před vlastní vápno, pravděpodobně se splete. Podle analýzy LAOLA1 chce Dambrauskasův tým:
- vysoko napadat a nutit soupeře k chybám už v rozehrávce,
- rychle přecházet z obrany do útoku,
- hrát přes křídla a roztahovat obranu soupeře,
- rozehrávat od brankáře, i za cenu rizika,
- měnit rozestavení podle soupeře, i v průběhu zápasu.
Pro Slavii z toho podle nás plyne dvojí zpráva. Sabah jí nabídne zápas, ve kterém bude mít míč i prostor, a to slávistickému stylu sedí víc než utkání proti zabetonovanému bloku. Riziková rozehrávka, kterou přiznává i Simić, je přesně ten typ terénu, kde umí pražské napadání trestat. Na druhé straně je tu tým, který se nebojí, má sebevědomí z dramatické kvalifikace a v Simićovi hráče, který si šanci najde i z mála.
Oba týmy navíc vstoupily do ligové fáze porážkou, Sabah v úvodu narazil na Manchester United. Ani jeden si tak nemůže dovolit kalkulovat. Pro Slavii jde o zápas, který vypadá jako jedna z nejlepších šancí na body v celé ligové fázi. Právě proto je zrádný.
Utkání Sabahu se Slavií začíná v úterý 13. října v 18:45 našeho času. Podle programu zápasů SK Slavia Praha se hraje na Olympijském stadionu v Baku. Přímý přenos vysílá Nova Sport 3 a online služba Oneplay, předzápasové studio začíná v 18:00.
Před čtyřiadvaceti lety odpovídal Dambrauskas v televizním studiu na otázky, které mu kladl někdo jiný. V úterý v Baku bude otázky klást on a Slavia na ně bude muset odpovědět na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner