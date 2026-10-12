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Trenér soupeře Slavie vyhrál litevského Milionáře a v kabině chystal kvízy. Simič na něj dodnes vzpomíná

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Valdas Dambrauskas, kouč ázerbájdžánského Sabahu, v roce 2002 uspěl v litevské verzi Milionáře. Výhra mu zaplatila cestu do Anglie a start trenérské kariéry.
Trenér soupeře Slavie vyhrál litevského Milionáře a v kabině chystal kvízy. Simič na něj dodnes vzpomíná

Trenér soupeře Slavie vyhrál litevského Milionáře a v kabině chystal kvízy. Simič na něj dodnes vzpomíná

Zdroj: FK Vojvodina
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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