Čína okouzlila svět. Vyrobili krásné letadlo 2x rychlejší než Concorde. Letí rychlostí 5 000 km/hod

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Představte si, že ráno nasednete v Praze do letadla a ještě před obědem vystoupíte v Sydney. Ne ve snu, ale v realitě. Přesně takovou revoluci slibuje projekt, na kterém právě pracují konstruktéři z pekingské firmy Space Transportation. Jejich vize letadla řady Yunxing míří na rychlost, která by dokázala zkrátit jakoukoliv mezikontinentální cestu na pouhé tři hodiny.
Dnešní civilní letectví uvízlo v časové pasti. Moderní dopravní letouny sice nabízejí pohodlí a spolehlivost, ale jejich rychlost se od šedesátých let prakticky nezměnila. Pořád létáme tempem kolem osmi set kilometrů za hodinu, trávíme nekonečné hodiny sevřeni v úzkém sedadle a po příletu nás časový posun vyřadí z provozu na několik dní. Technologie jdou kupředu, ale rychlost létání stojí na místě.
Když rychlost překoná legendu
Většina lidí si při zmínce o nadzvukovém létání vybaví ikonický Concorde, který dokázal přeletět Atlantik za necelé tři a půl hodiny. Jeho maximální tempo dosahovalo přibližně dvojnásobku rychlosti zvuku. Čínský projekt však tuto laťku posouvá ještě o pořádný kus výš. Vývojáři cílí na Mach 4, což znamená téměř pět tisíc kilometrů za hodinu – dvakrát rychleji než slavný Concorde.
Klíčem k takovému tempu je let ve stratosféře, ve výšce přes dvacet kilometrů. Tam nahoře je vzduch natolik řídký, že extrémní rychlost nezpůsobí destrukci trupu aerodynamickým odporem. V běžných letových hladinách by stroj při pěti tisících kilometrech za hodinu okamžitě shořel třením o hustou atmosféru.
Projekt ale není jen na papíře. Na podzim 2024 proběhl úspěšný zkušební let prvního technologického demonstrátoru z rodiny Yunxing. O pár týdnů později, v prosinci téhož roku, inženýři otestovali specializovaný motor JINDOU400, který během letu ve stratosféře skutečně pokořil hranici čtyřnásobku rychlosti zvuku. Tým získal cenná telemetrická data o chování palivových systémů, elektrických rozvodů i celkového řízení za extrémních podmínek.
Zajímavostí je, že názvy motorů i letounů – Jindou, Dasheng, Cuantianhou – odkazují na tradiční čínský román Cesta na západ a legendu o Opičím králi Sun Wu-kchungovi, který dokázal létat na rychlém mraku. Symbolika rychlosti a mytologie se tak prolíná s moderní technologií.
Test, který rozhodne o budoucnosti
Začátkem roku 2025 firma představila experimentální demonstrátor Cuantianhou – kompaktní stroj dlouhý sedm metrů a vážící jeden a půl tuny. Pohánět ho budou dva motory a jeho mise je jasná: znovu dosáhnout Mach 4 ve dvacetikilometrové výšce. Ostrý testovací let je naplánován na rok 2026.
Tento let bude extrémně náročnou zkouškou. Během jediného vzletu musí obstát pokročilé materiály odolné stovkám stupňů Celsia, aerodynamické řešení minimalizující odpor, ochrana proti tepelnému namáhání, systémy vzletu i přistání a vylepšený motor JINDOU-400S. Technologie motoru přitom využívá pokročilé detonační spalování a modulární konstrukci vyrobenou pomocí 3D tisku, což výrazně zlevňuje a zrychluje celý výrobní proces.
Vývojáři navíc počítají s koncepcí kolmého vzletu a přistání (VTOL), která by umožnila provozovat letoun i mimo klasické dlouhé letištní dráhy. To by mohlo zásadně změnit dostupnost hypersonické dopravy.
Přesto je nutné zachovat střízlivý pohled. Koupit si lístek na takový spoj nebude možné ani zítra, ani pozítří. Původní harmonogramy slibovaly rychlejší postup, ale realita leteckého inženýrství si vynutila úpravu plánů. Plnohodnotný prototyp velkého osobního letounu Dasheng by se měl poprvé vznést až v roce 2030.
Cesta plná překážek
I když se technologie podaří dotáhnout do komerčního provozu, čeká ji ještě dlouhá cesta plná komplikací. Inženýři musí vyřešit masivní aerodynamické tření rozpalující povrch na stovky stupňů, problém extrémního sonického třesku omezujícího přelety nad pevninou, vysokou spotřebu paliva i přísné bezpečnostní normy civilního letectví.
A pak je tu otázka ekonomiky. Právě finanční neudržitelnost zpečetila osud i legendárnímu Concordu. Provoz nadzvukových letů byl natolik drahý, že se nikdy nestal mainstreamem. Čínští konstruktéři budou muset dokázat, že jejich stroj dokáže nejen létat rychle, ale také ekonomicky smysluplně.
Pokud se však všechny tyto výzvy podaří zvládnout, stojíme na prahu zásadního převratu v dálkové dopravě. Svět by se najednou zmenšil na velikost, kterou si dnes nedokážeme ani představit. Otázkou zůstává, zda se čínským inženýrům podaří překonat všechny technické i ekonomické bariéry. Odpověď přinesou nadcházející roky a výsledky testů, které rozhodnou o tom, jestli hypersonické létání zůstane snem, nebo se stane každodenní realitou.
Zdroje článku: globaltimes.cn, techbyte.sk, interestingengineering.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská