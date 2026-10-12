Lyžařka Vlhová přišla o partnera i koleno a ocitla se na dně. Teď překvapila otevřeností, která je ve sportu vzácná

20. ledna 2024 se v Jasné jelo první kolo obřího slalomu Světového poháru a domácí publikum čekalo na svou hvězdu. Vlhová na zledovatělé trati vyjela z ideální stopy, zatlačila na vnitřní lyži, ztratila kontrolu a podvrtla si pravé koleno. Tím pro ni skončila sezona a začalo nejtěžší období kariéry. Následovaly dvě operace, měsíce rehabilitace, rozchod po pěti letech vztahu a stav, kdy ji lyžování přestalo zajímat. Teď se slovenská šampionka vrací do Světového poháru a mluví o věcech, které vrcholové sportovkyně obvykle nechávají za zavřenými dveřmi šaten. Podle nás tím nevrací jen svou rychlost, ale i kontrolu nad vlastním příběhem.
Pád, dvě operace a dlouhá cesta zpátky
Tým Vlhové v den pádu oznámil poškození vazů v pravém koleni. První operace proběhla 5. února 2024 ve švýcarské nemocnici Hospital du Valais, kde ji operoval Olivier Siegrist. Na ni se v březnu 2025 nabalila druhá. Zranění, které mělo znamenat jednu vynechanou sezonu, se protáhlo na dvě.
Na start se s číslem na hrudi vrátila až na olympijských hrách v Itálii. Podle startovních dat v databázi FIS nastoupila 10. února 2026 v Cortině d’Ampezzo do slalomové části týmové kombinace. Mezi Jasnou a Cortinou tak uplynulo 752 dní. V médiích se ujalo i číslo 725 dní, oficiální starty ho ale nepotvrzují. Ať se počítá jakkoli, šlo o víc než dva roky mimo závodní tratě.
Olympijský návrat nebyl pohádkový. Týmovou kombinaci nedokončila, přesto po závodě mluvila o štěstí, že se vůbec mohla vrátit, a o tom, že ji čeká ještě hodně práce. O osm dní později dojela v klasickém slalomu dvacátá. Pro lyžařku s velkým křišťálovým glóbem ve vitríně skromný výsledek. Pro ženu, která půl roku předtím netušila, jestli ještě bude závodit, malé vítězství.
Když nešla obout ani ponožka
Dno, o kterém Vlhová mluví, má velmi konkrétní obrysy. V červnu 2024 pro slovenskou veřejnoprávní STVR popsala týdny po první operaci: „Pořád jsem plakala, nemohla jsem spát.“ Nezvládla se sama osprchovat ani si obout ponožky. Rehabilitovala dvakrát denně, sedm dní v týdnu.
Fyzická bezmoc přešla v psychickou. Letos v září v rozhovoru pro Fun rádio přiznala, že se uvnitř cítila rozbitá na kousky a že přišlo období, kdy ji kariéra vůbec nezajímala. Chtěla jen normálně žít a fungovat. U sportovkyně, jejíž život se od dětství točil kolem branek a setin, je to přiznání, které váží víc než jakákoli statistika.
Do toho přišel konec vztahu s Michalem Kyselicou. V pořadu TV JOJ „A sme tu“ Vlhová loni na podzim řekla, že spolu byli zhruba pět let. Že by se rozešli kvůli hádce, odmítla, mluvila o životních okolnostech, kdy lidé přicházejí a odcházejí. Bolelo to podle ní právě proto, že mezi nimi zůstala láska. Nového partnera nemá. Jediný nový muž v jejím životě je zatím trenér.
Sama dnes říká, že je úplně jiný člověk než před zraněním. Život už pro ni není jen lyžování, víc žije přítomností a naučila se dávat sebe na první místo.
Koleno, které pozná, jaký je den
Nejsilnější moment přišel na tiskové konferenci 9. října. Vlhová popsala, že ji koleno už nebolí ani neotéká. Před menstruací a během ní v něm ale cítí nepohodu a bojuje s ní. Je to podle ní velmi náročné, protože vaz v koleni na to reaguje.
Věda jí dává za pravdu jen opatrně, což je spíš argument pro její otevřenost než proti ní. Konsenzuální doporučení k výkonu elitních sportovkyň radí menstruační cyklus sledovat a řešit potíže individuálně s odborníky. Zároveň přiznává, že kvalitních důkazů o tom, jak přesně hormonální výkyvy ovlivňují výkon, adaptaci či riziko zranění, je zatím málo. Jisté je, že symptomy cyklu u části sportovkyň reálně zasahují do tréninku, regenerace i vnímání zátěže.
U vazů kolena výzkum sleduje roli estrogenu, progesteronu a relaxinu. Systematický přehled k ženskému sportu pracuje s hypotézou, že hormony mohou měnit volnost či tuhost vazů a nervosvalovou kontrolu. Univerzální vysvětlení to není. Biologicky ale dává smysl, že operované koleno může na cyklus reagovat citlivěji, a Vlhová to na sobě pozoruje.
Výjimkou není ani v tom, co prožívá. Anketa BBC mezi elitními britskými sportovkyněmi ukázala, že 60 % z nich cítí vliv menstruace na výkon. Čtyřem z deseti ale není příjemné o tom mluvit s trenéry. Do hry vstupuje ostych, převaha mužů v realizačních týmech i zázemí navržené pro mužský sport. Vlhová je výjimečná tím, že to řekla nahlas, konkrétně a v souvislosti s operovaným vazem. Takový hlas z vrcholu ženského lyžování dosud chyběl.
Nový trenér a cíle bez velkých slov
Od května 2026 vede Vlhovou Rakušan Mario Rafetzeder, její čtvrtý trenér v seniorské kariéře. Přišel od finského mužského týmu, kde dovedl Eduarda Hallberga třikrát na pódium Světového poháru ve slalomu. Kontakt na něj dostala ve chvíli, kdy ve Finsku končil, a jeho kladná odpověď ji podle vlastních slov příjemně překvapila. Rafetzeder mluví o dobrém pocitu z prvních soustředění. Lyžařsky si prý okamžitě sedli.
Jeho diagnóza je střízlivá. Rychlost má, chybí stabilita a kilometry na lyžích. Pracují na technice, hlavě a důvěře v koleno. Úspěchy podle něj nemohou přijít hned.
Vlhová mluví podobně. Velké cíle nemá, chce jít krok za krokem a respektovat tělo. Plánuje všechny slalomy i obří slalomy, rychlostní disciplíny vynechá. Momentálně se cítí lépe v obřím slalomu, na slalomu ještě musí zapracovat. Paradox pro lyžařku, která ve slalomu sbírala vítězství jako na běžícím páse.
Jak realistický je návrat na vrchol? Srovnání nabízí širokou škálu. Mikaela Shiffrinová se v roce 2016 po zranění kolena vrátila po dvou měsících a hned vyhrála v Crans-Montaně. Anně Veithové trvala cesta zpátky zhruba dva roky, pak přišlo vítězství ve Val d’Isère a olympijské stříbro. Studie o návratech elitních alpských lyžařů po zranění křížového vazu ukazuje, že do Světového poháru se vrací většina, na původní úroveň ale ne každý. U žen ve sledovaném vzorku se na srovnatelnou nebo lepší výkonnost dostalo 63,1 %. Podle nás je proto namístě brát letošní sezonu jako nový začátek, ne jako útok na glóbus. Realistický úspěch jsou pravidelné starty, body a postupné přibližování k první desítce.
Kde a kdy Vlhovou uvidíte
Sezona Světového poháru začne obřím slalomem žen v Söldenu v sobotu 24. října. Pak přijdou technické zastávky v Levi 14. a 15. listopadu a v rakouském Gurglu o týden později. Závody v Česku vysílají ČT sport a Eurosport, přesný čas přenosu je dobré ověřit v programu těsně před závodem.
V boji o velký glóbus s Vlhovou letos počítat nelze. Obhajuje ho Shiffrinová, která loňský ročník vyhrála se ziskem 1 410 bodů. Z Češek skončila nejvýš Ester Ledecká na 17. místě se 493 body, Martina Dubovská byla 94. Obě figurují v reprezentaci i pro novou sezonu spolu s Barborou Novákovou a Elisou M. Negri. Ve slalomech a obřích slalomech tak budou české závodnice startovat ve stejných polích jako vracející se Slovenka.
Nejsymboličtější datum ale přijde v lednu. Ženský Světový pohár se vrací do Jasné, obří slalom je na programu 23. ledna, slalom o den později. Tři roky a tři dny po pádu se Vlhová postaví na stejný svah. Tentokrát s kolenními vazy, které znají její tělo lépe než kdokoli jiný, a s příběhem, který si vypráví sama.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta