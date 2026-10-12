Sršni na jaře staví malé hnízdo a v létě se přestěhují jinam. Kdo nezná oba úkryty, hledá na špatném místě celou sezónu

Koncem srpna 2026 pátrali ochránci přírody na Mělnicku po hnízdě invazní sršně asijské. Jedince opakovaně spatřili, samotné hnízdo ale nenašli. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) to ve svém
hlášení přirovnala k hledání jehly v kupce sena. Potíž spočívá v tom, že správné místo pro hledání se během roku mění rychleji, než hnízdo stihne narůst. Kdo v srpnu prohledává pergolu stejně důkladně jako v květnu, může hlavní kolonii minout, protože ta už sídlí jinde. Sestavili jsme proto mapu míst, která stojí za kontrolu v jednotlivých měsících. Jarní hnízdo sršně: malá koule pod převisem, v kůlně i za okenicí
Od dubna do června zakládají přezimované královny sršně asijské takzvaná primární hnízda. Začínají zhruba ve velikosti tenisového míčku a postupně se zvětšují až na rozměr menšího fotbalového míče. Český eradikační plán je přirovnává k pomeranči. Jde o kulovité papírové útvary světle šedé až béžové barvy. Královna je zpočátku staví sama, a proto volí místa chráněná před deštěm i větrem.
Na jaře proto zkontrolujte hlavně tato místa:
prostor pod střešním převisem, okapem, verandou nebo pergolou, vnitřek kůlny, garáže, zahradního domku či stodoly, půdu pod krovem a trámy, rohy okenních rámů a prostor za okenicemi, dutiny ve zdi nebo ve stromě, výjimečně i hustý keř.
Jarní hnízda bývají snadno přístupná, často visí na trámu ve výšce očí. Právě v této fázi má jejich odhalení největší cenu: jedno nalezené hnízdo v květnu znamená, že na podzim nevznikne kolonie se stovkami jedinců a novými královnami.
Letní stěhování sršně asijské: kolonie míří do korun stromů
Jakmile se vylíhnou první dělnice, původní úkryt začne být těsný. Zhruba od července se kolonie sršně asijské přibližně v 70 % případů přesouvá do sekundárního hnízda. Britská agentura APHA uvádí, že dělnice hledají místo výše položené, bezpečnější a teplejší. Ke stěhování může dojít i tehdy, když někdo původní hnízdo vyruší.
Nový domov dorůstá šířky 50 až 90 centimetrů. Nejčastěji visí v korunách listnatých stromů víc než deset metrů nad zemí. Objevuje se ale i ve stodolách, pod okapy, na fasádách a v hustých živých plotech. Podle AOPK má kulovitý až hruškovitý tvar a vletový otvor na boku. Španělská studie z Galicie zjistila, že stromy a keře tvořily 59,1 % stanovišť sekundárních hnízd. Vegetace jim poskytuje úkryt i maskování. Největší zaznamenané hnízdo mělo obvod 162 centimetrů a výšku 120 centimetrů.
Sekundární hnízda rostou po celou sezonu a jejich obvod se zvětšuje až do konce října či začátku listopadu. Přesto je člověk většinou zahlédne teprve po opadu listí. Šedá papírová koule se mezi holými větvemi najednou ukáže, jenže kolonie už v té době dožívá. Na podzim totiž vychovává samce a budoucí královny, které se rozletí do okolí.
Podle nás z toho plyne jednoduché pravidlo. V listopadu si znovu projděte stromy na zahradě i v nejbližším okolí. Prázdný obal také pomáhá zmapovat šíření invazního druhu a evropské identifikační příručky doporučují hlásit každé hnízdo bez ohledu na roční dobu.
VIDEO Směr letu jako kompas: kalendář kontroly od dubna do listopadu
Pokud vidíte sršně opakovaně odlétat od stejného zdroje potravy, třeba od padaných švestek nebo od úlu, zakreslete si směr jejich letu do mapy. Získáte tak osu, podél které má smysl hledat. Odborníci používají triangulaci: nalákané sršně označí, vypustí z několika míst a hnízdo hledají v průsečíku jejich drah. Z doby, za kterou se označený jedinec vrátí k návnadě, pak odhadují vzdálenost. Postup podrobně popisuje
Plán eradikace sršně asijské. Značkování a manipulaci se sršněmi ale přenechte specialistům.
Osu pak prověřte podle ročního období:
Období Kde hledat Jak hnízdo vypadá duben až červen převisy, pergoly, kůlny, garáže, půdy, okenní rámy malá koule od tenisového míčku po pomeranč červenec až září koruny stromů nad 10 m, živé ploty, fasády, stodoly velký kulovitý až hruškovitý útvar s bočním vchodem říjen až listopad holé koruny po opadu listí hnízdo na vrcholu velikosti, kolonie dožívá Sršeň obecná, nebo asijská? Rozdíl v těle i v hnízdě
Sršeň obecná patří k běžným obyvatelům české přírody. Staví v dutinách stromů, na půdách, ve stodolách, v dutinách zdí i v ptačích budkách, výjimečně v zemi. Hnízdo zakládá v teplejších dubnových dnech, vrcholu dosahuje koncem léta a královna hyne koncem září nebo v říjnu. Její hnízdo bývá otevřené a vletový otvor má zespodu. Podle Muzea Říčany útočí především tehdy, když se cítí ohrožena přímo u hnízda. AOPK připomíná, že jako lovec hmyzu plní důležitou roli v přírodě a její hnízdo není nutné ničit, pokud nikoho neohrožuje.
Sršeň asijská má výrazně tmavší tělo a žluté konce nohou. U nás se zatím vyskytuje vzácně. AOPK k 15. červnu 2026 evidovala od roku 2023 na území Česka dvě hnízda. Do země se dostává hlavně se zbožím, v dubnu 2026 ale jeden jedinec dorazil k Rozvadovu autobusem, který se vracel z Paříže.
Samotné hnízdo k jistému určení nestačí, protože jeho podoba může být zavádějící. Vosí hnízda se navíc často ukrývají v zemi nebo ve stěnách. K hlášení proto vždy patří fotografie hmyzu, pořízená ovšem z bezpečné vzdálenosti.
Nález hnízda: fotka z odstupu, hlášení AOPK a kolik stojí likvidace
Při podezření na sršeň asijskou postupujte takto:
Nepřibližujte se a hnízdo sami neodstraňujte. Z odstupu vyfoťte hnízdo i jedince a zaznamenejte přesnou polohu, odhadovanou velikost a tvar. Nález nahlaste AOPK na e-mail invaznidruhy@aopk.gov.cz, přes aplikaci Nahlaš sršeň nebo přes platformu Najdi.je.
Podle eradikačního plánu smějí první nalezená hnízda sršně asijské v Česku likvidovat výhradně hasiči ve spolupráci s AOPK. Pravidla koordinace stanovila společná
tisková zpráva AOPK a HZS z 15. června 2026. Svépomocný zásah u letního hnízda hrozí zraněním a může vést k rozptýlení budoucích královen.
Pokud hnízdo jakékoli sršně ohrožuje veřejný prostor, volejte hasiče na lince 150 nebo 112. U soukromých pozemků se obraťte na firmu zaměřenou na dezinsekci, zejména když hnízdo visí vysoko, sedí ve zdi nebo na půdě, případně se nachází u vchodu, v blízkosti dětí, alergiků či domácích zvířat. Brněnská společnost TopDerax účtuje likvidaci sršního hnízda od 1 950 Kč bez DPH. K tomu připočítává výjezd po Brně za 550 Kč, dopravu mimo město za 20 Kč za kilometr, příplatek 20 % za práci nad dva metry a 1 200 Kč za horolezeckou techniku. U hnízda deset metrů vysoko v koruně se tak částka snadno vyšplhá nad pět tisíc korun.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková