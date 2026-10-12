Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sršni na jaře staví malé hnízdo a v létě se přestěhují jinam. Kdo nezná oba úkryty, hledá na špatném místě celou sezónu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na jaře staví sršeň asijská pod střechou hnízdo velikosti tenisového míčku. V létě se kolonie často přesune o deset metrů výš, do koruny stromu.
Sršni na jaře staví malé hnízdo a v létě se přestěhují jinam. Kdo nezná oba úkryty, hledá na špatném místě celou sezónu

Sršni na jaře staví malé hnízdo a v létě se přestěhují jinam. Kdo nezná oba úkryty, hledá na špatném místě celou sezónu

Zdroj: Foto: Niek Willems / Creative Commons / CC-BY-SA-2.5
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Kdo dá lišky do mrazáku bez předchozí úpravy, dostane hořké houby na vyhození. A týká se to i jiných hub
Kdo dá lišky do mrazáku bez předchozí úpravy, dostane hořké houby na vyhození. A týká se to i jiných hub
Nejcennější dovednost při podzimní péči o růže paradoxně spočívá v tom, co neudělat. Horlivým zahradníkům květy ubývají pod rukama
Nejcennější dovednost při podzimní péči o růže paradoxně spočívá v tom, co neudělat. Horlivým zahradníkům květy ubývají pod rukama

Na podzim se u růží vyplácí zdrženlivost. Hluboký říjnový řez může vyprovokovat křehké výhony a připravit...

Pokuta 100 000 Kč za komín, který vypadá v pořádku. Většina majitelů domů nerozlišuje kontrolu a revizi a riskuje zbytečně
Pokuta 100 000 Kč za komín, který vypadá v pořádku. Většina majitelů domů nerozlišuje kontrolu a revizi a riskuje zbytečně

Pokud si nezajistíte kontrolu komína, můžete na to opravdu doplatit. Tato kontrola slouží k zajištění...

Růžová pampeliška ze střední Asie kvete od května do října a nepotřebuje téměř žádnou péči. V Česku se objevuje poprvé
Růžová pampeliška ze střední Asie kvete od května do října a nepotřebuje téměř žádnou péči. V Česku se objevuje poprvé

Růžově kvetoucí pampeliška není fotomontáž. Taraxacum pseudoroseum z Kazachstánu a Kyrgyzstánu se u nás...

Rybíz stříhaný na podzim rodí bobule velké jako mince. Většina zahrádkářů ale řeže špatné větve a keř tím oslabí na roky
Rybíz stříhaný na podzim rodí bobule velké jako mince. Většina zahrádkářů ale řeže špatné větve a keř tím oslabí na roky

Podzim je ideální dobou k prořezávání rybízových keřů. Díky tomuto kroku bude v příštím roce obsypaný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.