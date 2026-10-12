Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Říjen na Oneplay: Nekompromisní Oddíl B, nové Případy mimořádné Marty i Sherlock Holmes

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tento měsíc se na Oneplay nese ve znamení dvou velkých seriálových novinek. Do dalšího pátrání se pustí Marta v podání Tatiany Dykové a tvůrci Okresního přeboru či Mostu! nám naservírují další pořádně nekorektní podívanou. Dojde ale samozřejmě také na řadu filmových hitů.
Říjen na Oneplay: Nekompromisní Oddíl B, nové Případy mimořádné Marty i Sherlock Holmes

Říjen na Oneplay: Nekompromisní Oddíl B, nové Případy mimořádné Marty i Sherlock Holmes

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
TV sledovanost: StarDance odstartovalo famózně. Propadák Novy se rozloučil s rozpaky
TV sledovanost: StarDance odstartovalo famózně. Propadák Novy se rozloučil s rozpaky
Srdcovka: Lovci lvů jsou neprávem zapadlým klenotem. Čelisti z divočiny děsí už 30 let
Srdcovka: Lovci lvů jsou neprávem zapadlým klenotem. Čelisti z divočiny děsí už 30 let

Jsou filmy z devadesátých let, které díky opakování v televizi zná člověk prakticky nazpaměť. A pak jsou...

Našlo StarDance novou moderátorskou dvojici? Údajný nástupce Ebena nikoho nepřekvapí
Našlo StarDance novou moderátorskou dvojici? Údajný nástupce Ebena nikoho nepřekvapí

Nová řada populární taneční show StarDance odstartovala v sobotu ve velkém stylu a potvrdila, že i letos...

Kinobox Daily: Dokonalý balzám na duši pro malé i dospělé. Připomeňte si snímek Můj soused Totoro
Kinobox Daily: Dokonalý balzám na duši pro malé i dospělé. Připomeňte si snímek Můj soused Totoro

Cesta do fantazie, Zámek v oblacích nebo Princezna Mononoke – filmy Studia Ghibli patří k největším...

„Obsazení musí být takové, že se v něm člověk vidí," říká Tatiana Dyková o natáčení nové komedie
„Obsazení musí být takové, že se v něm člověk vidí," říká Tatiana Dyková o natáčení nové komedie

Režisér Tomáš Pavlíček aktuálně natáčí tragikomedii Pořezat pár větví, která zachycuje rodinné drama na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.