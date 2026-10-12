Říjen na Oneplay: Nekompromisní Oddíl B, nové Případy mimořádné Marty i Sherlock Holmes

Tento měsíc se na Oneplay nese ve znamení dvou velkých seriálových novinek. Do dalšího pátrání se pustí Marta v podání Tatiany Dykové a tvůrci Okresního přeboru či Mostu! nám naservírují další pořádně nekorektní podívanou. Dojde ale samozřejmě také na řadu filmových hitů.
Už nyní si můžete na Oneplay pustit úvod očekávaného seriálu Oddíl B od Jana Prušinovského a Petra Kolečka. Tvůrci Okresního přeboru či Mostu! se tentokrát přesunuli do vězeňského prostředí, které nám ukážou v celé své „romantické kráse“. Mladý David (Tadeáš Moravec) sice tvrdí, že skončil za mřížemi neprávem, i přesto si ale musí zvyknout na zdejší poměry a zapadnout do hnědé ložnice, které šéfuje protřelý Saša Kárvaj (Zdeněk Godla). A možná se brzy naučí i to, jak ze zubního kartáčku vyrobit vibrátor či jak z ramínka udělat kuš.
Woody Harrelson
se v komedii Bobbyho Farrellyho
(Blbý a blbější
, Něco na té Mary je
) představuje coby trenér basketbalu, jemuž je po sérii skandálů nařízeno, aby trénoval tým složený z hráčů s mentálním postižením. Trenér je nejdřív skeptický a nechce o nové práci ani slyšet. Po chvíli si ovšem ke svým svěřencům začne hledat cestu a ukáže se, že to s novým týmem přeci jen může někam dotáhnout.
Od neděle 11. října si můžete na platformě užívat i nové díly oblíbené kriminálky Případy mimořádné Marty, v níž se Tatiana Dyková opět převtělí do kůže velmi svérázné a osobité vyšetřovatelky. Diváky čekají další zábavné i zapeklité případy a větší důraz bude kladen na osobní linky hlavních hrdinů. Komplikované pouto s Kreinerem (Roman Zach) stále úplně neochladlo, promluví ale do něj jeho přítelkyně Eva (Jana Plodková) a dost starostí bude mít Marta i se svým problémovým otcem (Bolek Polívka).
Guy Ritchie
a Robert Downey Jr.
spojili síly u modernější a dravější adaptace Sherlocka Holmese, v níž si slavný herec střihnul dalšího správně excentrického génia. Ritchie dal Holmesovi svůj typický vypravěčský styl, zároveň ale podtrhl atributy předlohy, na něž se do té doby zapomínalo. Svižná kriminální jednohubka, v níž musí Holmes s Watsonem přijít na kloub záhadě okolo zmrtvýchvstání záporáka Blackwooda, dokáže vždy zaručeně pobavit. Na Oneplay je stylová detektivka k dispozici od 11. října, stejně jako druhý díl.
Od 17. října zhlédnete na platformě kultovní seriál Mr. Robot, jenž udělal z Ramiho Maleka hvězdu ještě před Bohemian Rhapsody. Zde si zahrál špičkového programátora Elliota, jenž se světem umí bavit pouze přes počítač. Jednoho dne ho však osloví tajná hackerská organizace, která chce s jeho pomocí zničit nadvládu jednoho procenta nejmocnějších lidí světa.
Stárnoucí sportovec Michael (Mark Wahlberg) je po 19 letech vytrvalostního závodění připraven ukončit svou kariéru, rád by ji však završil vítězstvím. Na mistrovství světa Adventure Racing v Dominikánské republice proto se svým týmem hodlá zdolat všechny překážky i nelítostný terén a během deseti dnů se dostat do cíle. Jenže při cestě narazí na toulavého psa, který se týmu drží jako klíště. Mezi čtyřnohým parťákem a Michaelem začne vznikat zvláštní pouto. Pohodový i dojemný snímek najdete na Oneplay od 18. října.
24. října se na Oneplay přiřítí zatím poslední díl akční série Rychle a zběsile 10, která už několik let čeká na své epické zakončení. Dominic Toretto a jeho tým zde předvádějí další šílené autařské kousky, když jim jde po krku šílený záporák s tváří Jasona Momoy, jenž se chce pomstít za smrt svého otce. Očekávejte hodně starých známých, promluv o rodině a také správně přepálenou a výtečně natočenou akci.
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Zdroj: Kinobox, Oneplay