Rychlá pomazánka z míchaných vajec s bylinkami: Nenáročný recept, který zachrání snídani i chlebíčky

Vaječnou pomazánku z vařených vajec všichni určitě znáte, ale zkusili jste někdy udělat pomazánku v míchaných vajíček? Když je potřeba namazat večeři rychle a bez velkého vaření, vytahuju recept na pomazánku z míchaných vajec. Za pár minut je na stole, pro tři lidi tak akorát, a díky žervé, trochě hořčice a čerstvým bylinkám má jemnou, krémovou chuť. Nejlepší mi přijde na chlebu, když se předtím chvíli vychladí v lednici.
Na tomhle receptu je příjemné, že zachrání i den, kdy v lednici skoro nic není. Pár
vajec, kousek másla, nějaký čerstvý sýr. Někdy sáhnu po žervé, jindy po . Palouček ale na tuhle pomazánku doma neberu, chuťově mi k vejcím nesedí. Namaže se na čerstvý chleba, Lučině rohlík, opečenou topinku a klidně ji dávám dětem i do krabičky na . svačinu Recept na jemnou pomazánku z míchaných vajec s bylinkami
Doba přípravy: 15 minut Chlazení: 20 až 30 minut Počet porcí: 3 osoby Ingredience, které budeme potřebovat 4 ks vejce 15 g másla 100 g žervé 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička kremžské hořčice 1 špetka soli 1 špetka mletého pepře 2 lžíce nasekané pažitky 1 lžíce nasekané petrželky Postup přípravy vaječné pomazánky ze smaženice
1. Nejdřív si nachystejte suroviny, ať potom nemusíte odbíhat od pánve.
Vejce rozklepněte do misky, lehce osolte a vidličkou je krátce prošlehejte. Stačí jen tolik, aby se spojily bílky se žloutky.
2. Na menší pánvi rozpusťte
máslo. Plamen nechte spíš mírný. Jakmile máslo povolí, vlijte na pánev vejce.
3.
Míchaná vajíčka dělejte pomalu, žádné prudké smažení. Míchejte vařečkou nebo stěrkou a z plotny je sundejte ve chvíli, kdy jsou ještě měkká a lehce vláčná. Tady se rozhoduje, jestli bude pomazánka krémová.
4. Vaječnou směs nechte
krátce vychladnout. Nemusí být úplně studená, ale horká by být neměla, jinak se sýr zbytečně rozpustí a směs může zřídnout.
5. Vajíčka přendejte do vyšší nádoby. Přidejte
žervé, plnotučnou hořčici a kremžskou hořčici. Opepřete a případně ještě trochu dosolte podle chuti.
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6. Směs krátce
rozmixujte tyčovým mixérem. Opravdu jen párkrát. Pomazánka má být jemná, ale nemusí být vyšlehaná úplně do hladkého krému.
7. Vmíchejte větší část
pažitky a petrželky. Trochu bylinek si nechte stranou na posypání, vypadá to pak na chlebu mnohem lépe.
8.Pomazánku přesuňte do misky, zakryjte a dejte aspoň na
20 až 30 minut do lednice. Po odležení se chutě usadí a hořčice nebude tak výrazná.
9. Před podáváním ji ještě jednou promíchejte, posypte zbylými
bylinkami a namažte na čerstvý chleba, rohlíky nebo topinky. Dobře uzavřená vydrží v lednici do druhého dne, i když nejlepší je samozřejmě čerstvá. Foto: Pohled 111 – Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Míchaná vajíčka Rady na pomazánku, která snese obměny Jemnější chuť získáte, když část žervé nahradíte 2 lžícemi vaničkového tvarohu. Kdo má rád výraznější základ, může na másle nejdřív krátce zesklovatět trochu jemně krájené cibulky a až potom přidat vejce. Na slavnostnější stůl se do pomazánky hodí i šunka nakrájená nadrobno. Doma ji ale častěji dělám bez ní. Bylinky bych nevynechávala. Hlavně pažitka dá obyčejné vaječné pomazánce chuť, kvůli které se člověk vrátí pro další krajíc.
Pokud pomazánku chystáte na chlebíčky nebo jednohubky, dejte ji po rozmixování na
40 minut do lednice a bylinky navrch přidejte až potom. Povrch lehce zpevní, bude se líp roztírat a zdobení půjde čistěji.
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