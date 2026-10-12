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Rychlá pomazánka z míchaných vajec s bylinkami: Nenáročný recept, který zachrání snídani i chlebíčky

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Když potřebuji rychle namazat večeři a nechci nic složitého, sahám po pomazánce z míchaných vajec. Je hotová za pár minut, vystačí pro tři lidi a díky žervé, troše hořčice a čerstvým bylinkám je jemná, krémová a přitom výrazná. Nejradši ji mažu na chléb ještě lehce vychlazenou z lednice.
Obrázek k receptu na Rychlou pomazánku z míchaných vajec s bylinkami: Nenáročný recept, který zachrání snídani i chlebíčky

Obrázek k receptu na Rychlou pomazánku z míchaných vajec s bylinkami: Nenáročný recept, který zachrání snídani i chlebíčky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na rychlou pomazánku z míchaných vajec s bylinkami: Nenáročný recept, který zachrání snídani i chlebíčky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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