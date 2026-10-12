Ronaldo se po skandálu v reprezentaci vrátil do Saúdské Arábie a hned skóroval. Blíží se k hranici, kterou nikdo nepokořil

Pátek 9. října 2026, Al Awwal Park v Rijádu, 23. minuta. Cristiano Ronaldo otevírá skóre zápasu s klubem Diriyah a Al-Nassr nakonec vyhrává 3:0. Další góly přidali Samu Costa a Kingsley Coman. Podle oficiálního webu Saudi Pro League šlo o 980. branku jeho kariéry. K hranici 1 000 ověřených gólů v oficiálních seniorských zápasech, kterou žádný fotbalista v moderní evidenci nepřekonal, mu chybí dvacet. Gól přišel jen deset dní poté, co jednačtyřicetiletý kapitán Portugalska odešel z reprezentačního kempu. Týž den s ním portugalská federace zahájila disciplinární řízení. V klubu tedy Ronaldo dál rozhoduje zápasy, v reprezentaci o jeho budoucnosti rozhodují jiní.
Kodaň, 30. září: odchod z kempu
Portugalsko se v Kodani chystalo na zápas Ligy národů proti Dánsku. Ronaldo ale 30. září kemp opustil. Sám uvedl, že odešel po tiskové konferenci trenéra Jorgeho Jesuse a po rozhovoru s prezidentem Portugalské fotbalové federace (FPF).
Kauza měla předehru o několik dní dřív. Proti Norsku se Ronaldo podle vlastních slov asi půl hodiny rozcvičoval, do hry ale nešel. Po zápase se choval tak, že se za to později omluvil fanouškům. Pak přišla tisková konference, která podle něj neodpovídala tomu, na čem se s trenérem domluvili.
Situaci přiostřil i kontext. Ronaldo ještě 23. září, týden před odchodem, mluvil o tom, že po mistrovství světa 2026 zvažoval konec v národním týmu. Po rozhovorech s vedením federace a s Jesusem se ale rozhodl pokračovat. Tisícovku podle svých slov chtěl dát ideálně v portugalském dresu. O sedm dní později byl z kempu pryč.
Mistrovství světa tím ohroženo nebylo, protože už skončilo. Portugalsko na něm vypadlo v osmifinále se Španělskem. Spor dopadá až na podzimní Ligu národů 2026/27 a na celý další reprezentační cyklus.
Dvě verze jednoho sporu
Ronaldo zveřejnil vlastní výklad událostí. Podle něj existoval s Jesusem plán zátěže: měl odehrát první a poslední zápas srazu, zápasy mezi nimi kvůli fyzickému vytížení vynechat. V den utkání s Norskem se plán podle Ronalda změnil. Trenér mu prý řekl, že může jít na třicet minut. Ronaldo se od poločasu rozcvičoval, na hřiště se ale nedostal.
Po následné schůzce měl podle jeho verze Jesus veřejně vysvětlit, že šlo o chybu a že Ronaldo o minuty nežádal. Tisková konference však podle něj vyzněla jinak. Ronaldo to shrnul tak, že mu trenér dvakrát „nedodržel slovo“.
Jesus podle deníku The Guardian existenci takové dohody popřel. Dveře k návratu svého kapitána ale nezavřel.
Ronaldo přitom sám sebe zcela neomlouvá. Uznal, že odchod z kempu má mít následky, a napsal, že jeho trest by neměl mít polehčující okolnosti, protože je kapitán. FPF zahájila disciplinární řízení 9. října, o den později ho předala komisi pro disciplinární vyšetřování a rozhodla o jeho urychleném projednání. Do rozhodnutí platí podle deníku El País předběžné zastavení činnosti. Viníka tak zatím nikdo pravomocně neurčil.
Silný symbol kauzy vznikl hned při zápase s Dánskem. Sedmičku, Ronaldovo číslo, oblékl Rafael Leão. Vysvětlení je ale spíš administrativní než trestní: pravidla UEFA vyžadují, aby byla zápasová nominace očíslovaná od 1 do 23 bez mezery. Když Ronaldo chyběl, číslo 7 musel dostat někdo jiný. Snímek Leãa se sedmičkou na zádech přesto obletěl svět.
Dvacet gólů: kolik zápasů ještě potřebuje
Stav je 980 gólů. Specializovaný statistický web RonaldoStats k 9. říjnu 2026 eviduje také 1 339 seniorských startů a 291 asistencí. Kariérní průměr tedy vychází na 0,73 gólu na zápas.
Pro výpočet cesty k tisícovce jsme vzali tři tempa:
|Tempo
|Zdroj
|Góly na zápas
|Zápasy potřebné na 20 gólů
|Rok 2026 (23 gólů ve 38 zápasech)
|RonaldoStats
|0,61
|cca 33
|Saúdská liga za Al-Nassr (106 gólů ve 114 zápasech)
|Opta Analyst
|0,93
|cca 22
|Real Madrid (450 gólů ve 438 zápasech)
|RonaldoStats
|1,03
|cca 20
Madridské tempo je dnes spíš připomínkou vrcholu. Saúdský ligový průměr, který podle Opta Analyst drží kolem 0,93, je ale pořád pozoruhodný. Pro útočníka po čtyřicítce je to číslo, jaké elitní hráči v pozdní fázi kariéry běžně nemají.
Podle nás je tisícovka sportovně dosažitelná ještě v sezoně 2026/27. Pokud Ronaldo udrží ligové tempo z let v Al-Nassr, mohl by ji jen v lize pokořit ve druhé polovině sezony. Pokud zůstane u letošních 0,61 gólu na zápas, potřebuje kolem třiceti tří startů a cesta se může protáhnout do další sezony. Rychlejší scénář nabízí souběh ligy, pohárů a reprezentace. Jenže právě ta je teď nejistá.
Zbývá otázka rekordu. Starší čísla Pelého nebo Romária přesahují tisíc, zahrnují ale i přátelská a neoficiální utkání a jejich metodika je sporná. V moderní ověřené bilanci oficiálních zápasů je Ronaldo k hranici nejblíž. Nejbližší aktivní pronásledovatel Lionel Messi oslavil podle Transfermarktu 900. gól v březnu 2026. Jeho aktuální číslo se mezi databázemi liší, za Ronaldem ale zaostává o několik desítek branek.
Klub hraje dál, reprezentace čeká
Výhra nad Diriyah posunula Al-Nassr na 19 bodů, na úroveň vedoucího Al Qadsiah. Ronaldovy góly tak nejsou jen osobní statistikou, obhájce titulu jimi bojuje o čelo tabulky. Další příležitosti přijdou rychle: 15. října venku proti Al-Ahli, 20. října doma proti NEOM SC.
Reprezentační kalendář je méně jistý. Portugalsko podle UEFA hraje v Lize národů 14. listopadu doma s Dánskem a 17. listopadu ve Walesu. Ronaldo ve svém prohlášení napsal, že je po odpykání trestu Portugalsku dál k dispozici. Jestli stihne listopadový sraz, záleží na délce trestu, který disciplinární komise teprve určí.
Dá se čekat, že právě tady se láme celý příběh. V Al-Nassr má Ronaldo pod kontrolou minutáž, roli i góly. V reprezentaci rozhodují federace a trenér, se kterým se veřejně rozešel ve výkladu dohody. Ronaldo už nehraje jen o další gól. Hraje o to, kdo napíše poslední kapitolu jeho reprezentační kariéry.
Jeho honbu za tisícovkou lze v Česku sledovat živě. Práva na saúdskou ligu má pro Česko a Slovensko Strike TV, která podle serveru Lupa nabízí dva přenosy z každého kola, jeden s českým komentářem. Dostupná je přes Telly, Oneplay a T-Mobile. Sestřihy zveřejňuje zdarma DAZN.
Na tabuli svítí číslo 980. Ronaldo by tisícovku nejraději dal v rudém dresu Portugalska, zatím ale střílí v Rijádu a čeká, až federace rozhodne, jestli se do reprezentace vrátí ještě letos.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle