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Porcelán po babičce může mít cenu bytu. O hodnotě nerozhoduje stáří ani dekor, ale razítko, série a číslo na spodní straně

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Kalíšek s kohoutem z 15. století se v Hongkongu vydražil za 723 milionů korun. U porcelánu z české vitríny rozhoduje hlavně to, co nese na spodní straně.
Porcelán po babičce může mít cenu bytu. O hodnotě nerozhoduje stáří ani dekor, ale razítko, série a číslo na spodní straně

Porcelán po babičce může mít cenu bytu. O hodnotě nerozhoduje stáří ani dekor, ale razítko, série a číslo na spodní straně

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:00

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