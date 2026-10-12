Porcelán po babičce může mít cenu bytu. O hodnotě nerozhoduje stáří ani dekor, ale razítko, série a číslo na spodní straně

Dne 8. dubna 2014 uspořádala aukční síň Sotheby’s v Hongkongu dražbu, v jejímž katalogu figuroval jediný předmět. Šlo o drobný kalíšek, který se vejde do dlaně: na jeho stěně jsou vymalováni kohout, slepice a kuřata. Takzvaný kuřecí kalíšek Meiyintang (Chicken Cup) z období Čcheng-chua dynastie Ming patří k nejslavnějším kouskům čínského porcelánu vůbec. Vyšplhal se na sumu, za kterou by se dal pořídit celý bytový dům. Jde o krajní vrchol trhu, cesta k zajímavé ceně ale vede i z obyčejných českých obýváků. Kávový servis z Míšně se ve vídeňském Dorotheu nabízí s vyvolávací cenou kolem 29 tisíc korun, figurka se stejnou značkou se na Aukru prodala za 13 500 Kč. Rozdíl mezi hezkou dekorací a sběratelským aktivem obvykle určí pár znaků, které si můžete prověřit sami. Stačí kus otočit.
Kalíšek s kohoutem: anatomie porcelánu za stovky milionů
Katalog aukční síně kalíšek popisuje jako „výjimečně důležitý a jemný“. Použitá technika tou-cchaj (doucai) spojuje podglazurní kobaltovou kresbu s pestrými emaily nanesenými až po výpalu. Experti vyzdvihují hedvábnou glazuru, prvotřídní materiál a dokonalý stav bez oprav. Nejvíc však vážila vzácnost. Podle katalogu Sotheby’s zůstaly v soukromém vlastnictví jen tři další kalíšky tohoto typu z období Čcheng-chua. K tomu se přidává císařský původ a dlouhá, pečlivě zdokumentovaná historie majitelů.
Propast mezi tímto unikátem a běžnou evropskou produkcí jsme si spočítali. Proti míšeňské figurce za 13 500 Kč je rekordní kalíšek zhruba 53 500krát dražší. Proti figurce Rosenthal, která se vydražila za 2 100 Kč, dokonce asi 344 000krát. Princip ale zůstává stejný, ať se bavíme o císařském Mingu, nebo o babiččině cukřence. Cenu dělá kombinace výrobce, období, kvality, stavu, doložitelného původu a poptávky. Ani jeden z těchto parametrů nefunguje samostatně.
Razítko na spodní straně prozradí víc než kytičky na okraji
Většina lidí hodnotí porcelán podle toho, jak vypadá zepředu. Sběratel ho nejprve obrátí dnem vzhůru. Tam totiž sídlí rodný list předmětu.
Nejznámějším příkladem jsou míšeňské zkřížené meče. Manufaktura je používá od roku 1722, ochrannou známkou se staly roku 1875. Pravé meče jsou malované kobaltovou modří pod glazurou a jejich podoba se během staletí proměňovala, takže pomáhají kus zařadit do období. Méně známý detail představují brusné rýhy. Podle oficiálního průvodce Meissen Originals znamená značka bez rýhy první jakost. Meč přeškrtnutý jediným vrypem prozrazuje druhou jakost a víc rýh ukazuje na vadné zboží. Na první pohled drobnost, na trhu výrazný cenový rozdíl.
U nás je namístě jedno důležité varování. Cibulák z Dubí nesl v letech 1885 až 1956 zarámovaný nápis MEISSEN, který odkazoval na typ vzoru, a se saskou manufakturou nemá nic společného. Novější dubské výrobky mají označení ZWIEBELMUSTER. Kdo uvidí na talíři slovo Meissen, měl by si proto nejdřív ověřit, odkud kus skutečně pochází.
Podobnou past chystá i stáří, které lze snadno odhadnout špatně. Rosenthal upozorňuje, že kus, který působí historicky, může patřit k pozdější řadě Classic Rose, vyráběné v letech 1974 až 2002 v původních tvarech. Starobylý vzhled tedy hodnotu ještě nezaručuje.
Čísla a série: kód, podle kterého trh porcelán vyhledává
Vedle samotné značky se na spodní straně často objevují čísla. U Míšně mohou znamenat dekor, malíře, rok výroby nebo jakost. Samostatně cenu neurčují, fungují ale jako přesná adresa. Díky nim lze najít stejný model se stejnou malbou a porovnat, za kolik se skutečně prodal.
Série dávají kusu jasné místo na sběratelské mapě. Rosenthal od roku 1961 rozvíjí designovou linii studio-line, spolupracoval s architektem Walterem Gropiusem a za svou historii zapojil přes 150 umělců. Do portfolia patří i řada Rosenthal meets Versace. Právě proto má smysl brát tuto značku jako designový příběh a hledat konkrétní řadu, nikoli jen „starý německý porcelán“.
Český okruh nabízí vlastní silná jména:
Haas & Czjzek z Horního Slavkova, nejstarší česká porcelánka založená roku 1792 Thun 1794, nositel západočeské tradice z Klášterce nad Ohří, Nové Role a Lesova Cibulák z Dubí, vyráběný nepřetržitě od roku 1864 Československý design 50. až 70. let, kde rozhodují autorská jména
Poslední skupina získává na atraktivitě. Aukční portál Artplus popisuje, jak jsou porcelánové a keramické varianty plastik Vincence Vinglera vyhledávané mezi obdivovateli bruselského stylu. Retro ze skříněk po rodičích tak může mít publikum, které by před dvaceti lety neexistovalo.
Kolik vynese Meissen, Rosenthal a cibulák na českých aukcích
Abychom odhadli realistické částky, prošli jsme dokončené prodeje. Přání prodejců jsme nechali stranou. Výsledky ukazují obrovský rozptyl i u stejné značky:
Předmět Kde Cena Figurka Rosenthal, 14,5 cm Aukro, 2026 920 Kč Figurka Rosenthal, 28,5 cm Aukro, 2024 2 100 Kč Figura Meissen, 11,5 cm, poškozená Aukro, 2024 3 220 Kč Figurka Meissen, 20 cm, bez poškození Aukro, 2020 13 500 Kč Kávový servis Meissen, 20 dílů Dorotheum vyvolávací cena cca 29 400 Kč
Rozdíl mezi dvěma míšeňskými figurkami stojí za pozornost. Nejde o totožný model, přesto naznačuje, jak citlivě kupci reagují na stav. Oťukaná hrana, vlasová prasklina, sedřené zlacení nebo nahrazené víčko dokážou srazit cenu natolik, že u běžného kusu rozhodují mezi prodejem a nezájmem.
U servisů hraje roli kompletnost. Celá sada vyniká u prémiové značky, žádaného dekoru a dobrého stavu. Pokud ale servis někdo kdysi „prořídil“, může víc vynést rozprodej jednotlivých dílů. Konvice, omáčníky, cukřenky a velké mísy shánějí sběratelé, kterým doma chybí do kompletu.
Než porcelán vyhodíte nebo prodáte za pár korun
Asociace odhadců FAIR sepsala ve své
příručce pro odhad porcelánu a keramiky postup, který se dá snadno zvládnout doma: Kus nečistěte agresivními prostředky ani drátěnkou. Vyfoťte celek zepředu, zezadu, z boku a zespodu. Přidejte detaily značky, čísel, brusných rýh, spodního okraje a každého poškození. Změřte výšku nebo průměr. U sady spočítejte díly a zapište, co chybí. Poznamenejte si rodinnou historii: kdo předmět koupil, kdy a kde. Značku dohledejte u výrobce nebo v databázi typu Porcelain Marks & More. Porovnávejte výhradně ukončené prodeje stejného modelu ve srovnatelném stavu.
Databáze značek poslouží k určení výrobce a období, cenu ale nestanoví. Sama databáze Porcelain Marks & More přiznává, že u některých porcelánek nemá úplné údaje. Běžné kusy lze bez obav nabídnout na online tržišti, kde poptávku ukáže počet přihazujících. Míšeň, Rosenthal, starší Dubí, Haas & Czjzek, Thun nebo kompletní servisy si ale zaslouží fotodokumentaci poslanou aukční síni či specialistovi. Formální posudek se vyplatí hlavně kvůli dědictví nebo pojištění, pro prodej obvykle postačí aukční odhad.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková