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Přišli nakoupit večeři a neměli důvod k obavám: Nad hlavami zákazníků se mezitím rozevíralo neštěstí, ze kterého stále mrazí

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Byl červnový čtvrtek a v jednom z nejluxusnějších obchodních domů jihokorejské metropole to vypadalo jako každý jiný den. Ve stropech se ale rozšiřovaly praskliny a ti, kdo mohli budovu vyklidit, zasedli k poradě. Jak se rozhodli?
Přišli nakoupit večeři a neměli důvod k obavám: Nad hlavami zákazníků se mezitím rozevíralo neštěstí, ze kterého stále mrazí

Přišli nakoupit večeři a neměli důvod k obavám: Nad hlavami zákazníků se mezitím rozevíralo neštěstí, ze kterého stále mrazí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

Web nabízí autentický vhled do světa, který je vzdálený, a přesto stále blíž – díky globalizaci, internetu a rostoucímu zájmu o vše, co přichází z východu. Články z AsianStyle.cz propojují zábavu s poznáním a otevírají dveře do světa, který je barevný, rychlý a inspirativní. Články z...

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