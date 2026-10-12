Nikdo mi nezvedá telefon, říká Dele Alli na streamu. Hvězda anglického fotbalu odehrála za dva roky deset minut

Seděl před kamerou skoro pět hodin. Šlo o jeho třetí živé vysílání během pěti dnů. V jednu chvíli vzal do ruky mobil, projížděl kontakty a začal vytáčet čísla lidí, se kterými kdysi sdílel šatnu Tottenhamu i anglické reprezentace. „Už mi nikdo nebere telefon. Budu prostě volat dál. Zase mě nechávají viset, ne?“ řekl podle přepisu Daily Mailu do mikrofonu. Muž, který v roce 2017 nastřílel za sezonu 18 ligových gólů a patřil k největším anglickým talentům své generace, dnes trénuje sám, hledá angažmá a buduje si publikum na internetu. Je mu třicet let. Za poslední dva roky odehrál v profesionálním zápase zhruba deset minut.
Pět hodin u mikrofonu a seznam jmen
Alli začal na Twitchi pod jménem „Dele“ vysílat koncem září 2026. Podle služby TwitchMetrics, která aktivitu kanálu sleduje, má k polovině října přes 150 tisíc sledujících. Za posledních třicet dní odvysílal 17 hodin, v průměru se dívalo 1 164 lidí a nejvíc 5 329 najednou. Na nováčka bez herní minulosti slušná čísla. Pro hráče, kterého dřív sledovaly desítky tisíc lidí na stadionu, je to jiný svět.
Telefonování mělo podle všeho i zábavný rozměr. „Chci vidět, kdo je opravdový kamarád,“ řekl Alli. Když se mu dlouho nikdo neozýval, sám si odpověděl: „Kdy hraje Anglie? Zítra? Asi mají poradu.“
Pak se začala ozývat jména. Podle dostupných přepisů se postupně zapojili nebo zvedli telefon:
- James Maddison, Eric Dier a Sergio Reguilón (spoluhráči z Tottenhamu),
- Jack Grealish a Tammy Abraham (kolegové z anglické reprezentace),
- Ashley Cole, bývalý obránce Chelsea a Anglie,
- Steven Bergwijn, někdejší křídlo Spurs,
- streamer Angry Ginge a matka youtubera Dannyho Aaronse,
- a nakonec Harry Kane.
Kane se ho zeptal, jestli tvrdě maká. „Pořád tvrdě pracuji a užívám si to,“ odpověděl Alli podle jedné verze přepisu. Samostatně se po sítích šířil klip s Dierem, který hovor nejdřív nezvedl. Pozdější zprávy ale uvádějí, že se nakonec ozval z Monaka. Úplný záznam všech hovorů, včetně těch, které zůstaly bez odpovědi, veřejně k dispozici není.
Z toho, co je doložené, se nedá vyvodit, že by se od Alliho fotbalový svět odvrátil. Telefony nakonec zvedali lidé zvučných jmen. Bolestivý je kontrast. Ještě před pár lety by stačila jedna zpráva do skupinového chatu reprezentace. Dnes Alli hledá kontakt přes veřejný přenos a před tisíci diváky.
Od Pochettinovy šatny k deseti minutám v Comu
Abychom pochopili, jak hluboký pád to je, musíme se vrátit do roku 2015. Tottenham tehdy koupil devatenáctiletého záložníka z třetiligového MK Dons. Pod Mauriciem Pochettinem se Alli během pár měsíců stal součástí jedné z nejatraktivnějších ofenziv Premier League vedle Harryho Kanea, Christiana Eriksena a Son Hung-mina.
Když v únoru 2022 odcházel, oficiální zpráva Tottenhamu Hotspur mu připsala 269 zápasů, 67 gólů, dvě ceny PFA pro nejlepšího mladého hráče a dvě nominace do ligové jedenáctky roku. Za Anglii nastoupil 37krát.
Jak ostrý je rozdíl mezi vrcholem a současností, ukazují data Opta Analyst:
|
|Tottenham 2016/17 (Premier League)
|Como 2024/25 (Serie A)
|Zápasy
|37
|1
|Minuty
|3 045
|9
|Góly
|18
|0
|Asistence
|7
|0
|Červené karty
|0
|1
Po odchodu Pochettina se jeho kariéra začala drolit. Bylo by ale zjednodušující svádět všechno na Josého Mourinha. Následovala série problémů s kondicí, formou i zraněními. V Evertonu odehrál 13 zápasů, hostování v tureckém Besiktasi nepřineslo obrat. Od února 2023 prakticky nehrál.
Šanci mu v lednu 2025 dalo italské Como Cesca Fàbregase. Jediný start přišel 15. března na San Siru proti AC Milán. Alli šel na hřiště v 81. minutě, v 89. fauloval Rubena Loftuse-Cheeka a původní žlutou kartu sudí po zásahu videorozhodčího ve 91. minutě změnil na červenou. Como prohrálo 1:2. Fàbregas po zápase mluvil o „vážné chybě“ a jasné červené, která nechala tým v klíčové chvíli v deseti. Alli už za Como nenastoupil. V září 2025 s ním klub ukončil smlouvu.
Co Alli přiznal sám a co tvrdí bulvár
V jeho příběhu je nutné oddělit dvě vrstvy. První tvoří to, co řekl sám. V červenci 2023 poskytl Garymu Nevillovi v pořadu The Overlap jeden z nejotevřenějších rozhovorů, jaké kdy anglický fotbalista vedl. Popsal zneužití v šesti letech, kouření od sedmi a to, že ho v osmi využívali k roznášení drog. Po návratu z Turecka byl podle svých slov psychicky na dně a nastoupil na šest týdnů do zařízení zaměřeného na psychické zdraví, závislosti a trauma. Prášky na spaní prý neužíval kvůli spánku, ale aby unikl realitě.
Ve stejném rozhovoru ale řekl, že se psychicky cítí nejlépe za dlouhou dobu a že znovu našel vášeň pro fotbal. Jak přesně jeho osobní problémy ovlivnily výkony na hřišti, změřit nejde. Že sehrály roli, připustil ale on sám.
Druhou vrstvu tvoří tvrzení z okolí hráče, převážně z britského bulváru. Daily Mail psal, že Alli v únoru 2026 pravidelně vysedával u nočních karetních her v londýnském Victoria Casino a během několika dní měl prohrát přes čtyři miliony korun. Nezávislé potvrzení této informace chybí. Stejný deník citoval anonymního bývalého reprezentanta, podle něhož právě mimofotbalové výkyvy odrazují trenéry. Pro klub totiž představují riziko ve vztahu k týmu, trenérovi i fanouškům.
Otázku, z čeho Alli dnes žije, veřejná data nezodpoví. Na vrcholu podle Evening Standardu jednal s Adidasem o smlouvě v hodnotě přes čtvrt miliardy korun na nejméně pět let. Kolik mu dnes přináší Twitch nebo módní aktivity, spočítat nelze, chybí údaje o předplatitelích, reklamě i sponzorech.
Kdo mu otevře dveře
Alli se přitom o návrat aktivně snaží. Na jaře 2026 podle BBC Sport trénoval individuálně v zázemí Tottenhamu. V létě měl podle přepisu Daily Mailu strávit osm týdnů v tréninkovém centru ve španělské Marbelle a pracovat s kondičními trenéry.
V září se ozval Dean Brennan, trenér čtvrtoligového Barnetu. „Dveře jsou otevřené,“ řekl s tím, že si každý zaslouží druhou šanci. Jde ovšem o možnost trénovat, ne o smlouvu. Italský web Monza-News koncem srpna spekuloval o roční nabídce Monzy, podpis ale nikdo nepotvrdil. Sky Sports Alliho v září zařadil na seznam volných hráčů vedle Jadona Sancha a Paula Pogby a nazval ho „někdejším zázračným dítětem“.
Jako volný hráč přitom může podepsat kdykoliv, i mimo přestupní okno. Překážkou tedy nejsou pravidla, ale důvěra.
Srovnání s jinými hráči ukazuje, v čem je Alliho situace specifická. Christian Eriksen, jeho bývalý spoluhráč, se po srdeční zástavě vrátil už po sedmi měsících. Brentford ho podepsal po důkladné zdravotní prověrce a mohl veřejně jasně komunikovat, v jaké je kondici. Jack Wilshere skončil ve třiceti kvůli opakovaným zraněním. Ravel Morrison zase zůstal symbolem talentu, který dlouhodobě brzdily problémy mimo hřiště. U Alliho se mísí všechno najednou: forma, zranění, psychika, osobní minulost a riziko, které na sebe klub vezme.
Podle nás právě tady leží skutečná otázka jeho příběhu. Nejde o to, jestli mu bývalí spoluhráči zvednou telefon. Jde o to, zda současný fotbal, posedlý daty, kondičními testy a řízením rizika, ještě dokáže sáhnout po hráči, jehož talent nikdo nezpochybňuje, ale jehož poslední roky nevypadají dobře v žádné tabulce. Anonymní exreprezentant v Daily Mailu tvrdil, že na nejvyšší úroveň se Alli nejspíš nevrátí, ale slušnou kariéru ještě mít může. Takový scénář je podle nás reálný, pokud se najde klub ochotný začít malými kroky.
Před deseti lety mu Kane přihrával na San Siru i ve Wembley. Dnes se ho do telefonu ptá, jestli tvrdě maká. Alli odpovídá, že ano. Mezi těmi dvěma obrazy je propast, kterou zatím nikdo nepřeklenul. Telefon ale pořád zvoní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner