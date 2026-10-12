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Vybydlená budova bez větších investic. Dům zdraví v Jihlavě by mohl přejít na kraj

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Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání řešili téma areálu jihlavského Domu zdraví. Ten byl mohl být převedený na Kraj Vysočina. Vlastníkem Domu zdraví je Česká republika a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ) má k tomuto majetku státu příslušnost hospodařit.
Vybydlená budova bez větších investic. Dům zdraví v Jihlavě by mohl přejít na kraj

Vybydlená budova bez větších investic. Dům zdraví v Jihlavě by mohl přejít na kraj

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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