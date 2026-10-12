Vybydlená budova bez větších investic. Dům zdraví v Jihlavě by mohl přejít na kraj

A jak zjistila naše redakce, případný převod je velmi složitý proces.
S dotazem na hejtmana Kraje Vysočina Martina Kuklu (ANO) přišel opoziční zastupitel Vítězslav Schrek (ODS a STO). „12. června jsem v médiích zaznamenal informaci o tom, že zdravotní ústav v Ostravě zvažuje převod Domu zdraví na Kraj Vysočina. Zajímá mě, v jaké fázi případná vyjednávání jsou a jaké je postavení kraje, protože my jsme ten objekt v minulosti odmítli. A naopak jsme získali pozemky, které, myslím, jsou pro jihlavskou nemocnici poměrně zásadní,“ zajímal se zastupitel Vítězslav Schrek.
Na jeho dotaz reagoval hejtman Martin Kukla s tím, že by byl rád, kdyby všechny pozemky v okolí nemocnice vlastnil kraj. „Pozemky potřebujeme jako rozvojovou plochu. Podívejte se do všech našich nemocnic, kde prostě už nemáme to místo. Takže samozřejmě, pokud se něco naskytne v rámci našich nemocnic, v rámci našich domovů, kde bychom mohli to zařízení rozvíjet, tak samozřejmě po těch pozemcích nebo po těch nemovitostech sáhneme. Ať je to škola, ať je to sociální oblast, ať je to zdravotnictví. Takže mně to rozhodně dává smysl, protože jihlavská nemocnice už v tuto chvíli praská ve švech,“ reagoval hejtman Vysočiny Martin Kukla.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě hospodaří s areálem Domu zdraví Jihlava od roku 2010. V současnosti jsou zde umístěna jeho akreditovaná laboratorní pracoviště včetně nezbytného administrativního a provozního zázemí. Prostory v objektu Domu zdraví Jihlava ZÚ pro tuto činnost i nadále potřebuje.
O slovo se v rámci debaty přihlásil zastupitel a lékař Zdeněk Faltus (ANO), který v Domě zdraví už řadu let provozuje svou soukromou ortopedickou praxi. „Dům zdraví, kdo ho zná a kdo tam pracuje, jako bohužel i já, je dneska naprostý dump, jak se říká anglicky. Je to vybydlená budova, která drží pohromadě jenom silou vůle. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě si pomocí této budovy opakovaně nadlepšuje rozpočet, protože tam vůbec nic nebudují a neustále nám zvyšují nájem. V podstatě nám nic kromě parkování na dvorku nevybudovali,“ postěžoval si Zdeněk Faltus.
Dle jeho názoru je tamní prostředí pro pacienty naprosto nedůstojné. „Vždy se to bralo tak, že lidé to tam nějak vydrží, ale dnešnímu stavu a dnešní úrovni zdravotnictví to naprosto neodpovídá,“ dodal Faltus.
Oficiální jednání nezačala
Redakce Jihlavské Drbny se obrátila na zmíněný zdravotní ústav. Jeho ředitel Eduard Ježo vysvětlil, že o tomto záměru se hovoří z důvodu logického propojení dvou areálů, ve kterých sídlí největší poskytovatelé zdravotních služeb v Jihlavě – tedy Nemocnice Jihlava a Dům zdraví Jihlava. „Oficiální jednání, kterými by byl zahájen proces převodu majetku mezi státem a krajem, však dosud nezačala,“ reagoval ředitel Eduard Ježo s tím, že pokud by k převodu areálu na kraj došlo, pak se vše bude řídit platnou legislativou.
„Převod mezi státem a územním samosprávným celkem, v tomto případě Krajem Vysočina, by probíhal v úzké spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mimo jiné by podléhal posouzení a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva financí ČR, případně vlády ČR. O způsobu a podmínkách případného převodu zatím nebylo rozhodnuto,“ dodal Ježo.
Závěrem ujistil, že Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v současnosti nepředpokládá žádnou změnu ve způsobu hospodaření s areálem jihlavského Domu zdraví.