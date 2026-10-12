Hájkův Livesport navýšil tržby na více než 3,2 miliardy korun

Jedno z nejvýnosnějších mediálních podnikání v Česku, skupina Livesport, která přináší sportovní výsledky a zpravodajství fanouškům po celém světě, v uplynulém roce navýšila nejdůležitější byznysové ukazatele - tržby, provozní zisk a čistý zisk. Informoval o tom tiskový mluvčí Livesportu Petr Vavrik. Livesport v roce 2025 utržil 3,21 miliardy korun. O rok dříve to bylo 2,67 miliardy. Meziroční nárůst tak činil 540 milionů (v procentech: přes 20 procent). Provozní zisk mediálně-technologické firmy činil 1,12 miliardy korun (o rok dříve 841 milionů). Livesport loni vygeneroval čistý profit ve výši 2,24 miliardy (1,7 miliardy). Nejsilnějšími trhy (z hlediska tržeb) Livesportu jsou Brazílie (217 milionů lidí, portugalština), Itálie a Velká Británie.
"Rok 2025 neměl EURO ani mistrovství světa, tedy turnaje, díky kterým si nás každé dva roky najdou miliony nových fanoušků. Růst jsme si museli odpracovat sami - produktem, obsahem a rychlostí. Velký šampionát k nám fanoušky přitáhne. Obyčejný říjen ukáže, kolik jich zůstane," tvrdí CEO Livesportu Pavel Krbec (foto; viz starší rozhovor dole).
"Z čísel mám pochopitelně radost, stejně jako z toho, co jsme loni udělali pro další úspěšné roky. Celý rok 2025 jsme ladili naše nové hodnocení hráčů, které jsme představili před mistrovstvím světa. Na vývoji Livesport Ratingu jsme spolupracovali s Petrem Čechem. Díky svým výjimečným zkušenostem nám pomohl najít místa, kde fotbalové algoritmy narážejí na své limity, a společně jsme je doladili. Výsledkem je nejpropracovanější hodnocení hráčů, jaké dnes ve fotbale existuje. Známka totiž neodměňuje jen góly, ale ukazuje, co hráč v zápase skutečně odvedl. To je investice, ze které budeme v dalších letech těžit," uvedl Krbec.
V říjnu 2025 padla hranice 125 milionů měsíčních uživatelů sítě Flashscore, která je vlajkovou lodí Livesportu. Spolu se španělskou akvizicí BeSoccer, kterou Livesport koupil na konci roku 2024, navštívilo jeho weby a aplikace dohromady 155,9 milionu lidí. Globální sportovní zpravodajství, které Livesport buduje od roku 2022, zaznamenalo v roce 2025 přes 1,35 miliardy zobrazení článků. Hranici 100 milionů zobrazení za měsíc překonalo desetkrát a v nejsilnějším měsíci oslovilo 21,3 milionu čtenářů. Livesport vlastní Martin Hájek (90 procent) a Jiří Mareš (10 procent).