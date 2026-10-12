Most mezi Novými Hamry a Jelením je otevřený. Stavba se prodražit nemusela

Most mezi Novými Hamry a Jelením je otevřený. Stavba se prodražit nemuselaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Most mezi Novými Hamry a Jelením je otevřený. Stavba se prodražit nemuselaZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 12.10.2026 16:00
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