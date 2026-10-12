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Most mezi Novými Hamry a Jelením je otevřený. Stavba se prodražit nemusela

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Most přes potok Černá voda na silnici III/2194 mezi Novými Hamry a Jelením v Krušných horách je znovu otevřený. Původní konstrukci stavbaři kompletně zbourali a nahradili novým železobetonovým mostem. Práce začaly v dubnu a kvůli uzavírce museli řidiči využívat objízdnou trasu.
Most mezi Novými Hamry a Jelením je otevřený. Stavba se prodražit nemusela

Most mezi Novými Hamry a Jelením je otevřený. Stavba se prodražit nemusela

Zdroj: Karlovarský kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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