Jogurtové placky jsou rychlé a nebezpečně dobré. Křupnou na povrchu a uvnitř zůstanou hebké

jsem dlouho brala hlavně jako rychlou věc do misky, maximálně se lžící vloček nebo ovocem. Jogurt z vitríny? To mě u něj nenapadalo. Pak jsem ale zkusila tyhle Dezert mražené placky a trochu jsem musela couvnout. Sladí je na povrchu je vrstva čokolády, která při kousnutí datle, hezky křupne, a přidaný cukr v receptu není.
Jogurt v tomhle receptu není jen něco, co drží směs pohromadě. Healthline u něj uvádí bílkoviny, vápník a také probiotika spojovaná se zdravím střev, takže proti obyčejné sladkosti ke kávě má tenhle kousek přece jen lepší startovní čáru. Datle dodají sladkost bez cukřenky, arašídové máslo zase hutnost a takový krémový dozvuk.
Můj tip zní: Na pečicím papíru z nich nedělejte úplné placičky na milimetr. Ideální je asi centimetrová výška, klidně o trochu víc. Když je vrstva moc tenká, po zmrazení zkřehne a při namáčení do čokolády má tendenci praskat nebo se zlomit. Silnější kus se líp bere do ruky, drží tvar a poměr náplně k polevě je prostě příjemnější. Recept na mražené jogurtové placky s datlemi a čokoládovou polevou
Z uvedeného množství
vyjde 6 kusů. Pro dva lidi tak akorát na jeden večer, případně jako malá zásoba do mrazáku pro chvíle, kdy se ozve chuť na sladké. Celková délka přípravy: zhruba 2 až 2,5 hodiny, většinu času se jen čeká Ingredience k přípravě
Základ placek: 200 g bílého jogurtu nebo skyru 120 g datlí, nakrájených najemno 60 g arašídového nebo mandlového másla špetka soli
Čokoládová poleva: 200 g hořké nebo mléčné čokolády 2 lžičky rostlinného oleje Postup přípravy mražených jogurtových placek v čokoládě
1. Do misky dejte
jogurt nebo skyr, najemno nakrájené datle a arašídové máslo. Přidejte špetku soli a pořádně promíchejte. Směs má být hustá, ne tekutá, a měla by držet pohromadě. Pokud se vám zdá příliš řídká, vmíchejte ještě lžíci másla. Tvarování pak půjde mnohem klidněji.
2. Plech vyložte
pečicím papírem. Lžící, případně rukou, vytvarujte 6 placek vysokých přibližně 1 centimetr. Dokonalé kolečko není potřeba. Lehce nepravidelný tvar jim spíš prospívá a po zmrazení to beztak nikdo zkoumat nebude. Foto: Cooky.cz, Jogurtové placky s křupavou kůrkou a hebkým středem, které zmizí dřív, než uvaříte kávu
3. Plech vložte do
mrazáku na 60 až 90 minut. Placky mají být pevné na dotek. Tady se nevyplatí spěchat, protože měkká placka se v teplé čokoládě snadno rozjede, nebo rovnou rozpadne. Čokoládová poleva
1. Nad hrncem s horkou vodou rozpusťte
čokoládu spolu s olejem. Olej udělá polevu hladší, lesklejší a po ztuhnutí se nebude tolik drolit. Míchejte, dokud se čokoláda úplně nerozpustí, potom ji nechte chvíli stát. Příliš horká poleva by začala placky rozpouštět hned při prvním namočení.
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2. Zmražené placky vyndejte z mrazáku a jednu po druhé je namáčejte do čokolády. Když se vám s nimi nechce zápasit celé, vezměte lžíci a polevou je prostě přelévejte. Hotové kusy vracejte na pečicí papír.
3. Plech dejte zpátky do mrazáku ještě na 20 až 30 minut, aby čokoláda úplně ztuhla. Pak placky přesuňte do uzavřené nádoby nebo sáčku. V mrazáku vydrží bez potíží 2 až 3 týdny, pokud je tedy někdo doma neobjeví dřív.
Tipy redakce: Skyr místo jogurtu: Se skyrem budou placky pevnější a při pokojové teplotě nepovolí tak rychle. Má víc bílkovin a hustší konzistenci, takže hotový dezert lépe drží tvar než verze z řidšího jogurtu. Datle bez pecek a bez spěchu: Datle nakrájejte opravdu nadrobno. Větší kousky po zmrazení ztvrdnou a v jemné placce pak působí skoro jako drobné kamínky. Jestli jsou datle sušší, zalijte je na 10 minut teplou vodou. Změknou a do směsi se vmíchají mnohem líp. Mandlové máslo jako alternativa: Arašídové máslo klidně vyměňte za mandlové, kešu nebo slunečnicové. Rozhodujte se podle toho, co je doma ve spíži, případně podle alergií. Chuť se pokaždé trochu posune, základ receptu ale zůstane stejný.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline