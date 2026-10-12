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Jogurtové placky jsou rychlé a nebezpečně dobré. Křupnou na povrchu a uvnitř zůstanou hebké

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Mražené jogurtové placky v čokoládě jsou zdravá alternativa zmrzliny, kterou zvládnete připravit bez trouby i bez mixéru. Stačí jogurt, datle, arašídové máslo a kvalitní čokoláda.
Fotografie k jogurtovým plackám

Fotografie k jogurtovým plackám

Zdroj: Jogurtové placky s křupavou kůrkou a hebkým středem, které zmizí dřív, než uvaříte kávu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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