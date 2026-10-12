Nová posila české reprezentace řádí ve Skotsku. Naderi dvěma góly řídil výhru Rangers a média ho vyhlásila mužem zápasu

Na Ibroxu běžela 15. minuta, když James Penrice poslal míč z levé strany do vápna. Naderi se natlačil mezi obránce a zblízka hlavou otevřel skóre. Těsně před pauzou přidal druhý zásah: Djeidi Gassama vystřelil, míč se od Naderiho odrazil a skončil za zády brankáře Ferrieho. Krásná trefa to nebyla, ale útočník byl tam, kde se rodí góly. Rangers v sobotu 10. října porazili Kilmarnock 3:1 a třiadvacetiletý útočník s českou matkou si odnesl titul muže zápasu. Ještě před týdnem přitom poprvé navlékl český dres v utkání proti Španělsku.
Ne náhoda, ale série
Kdo Naderiho začal sledovat až po reprezentační nominaci, mohl by výkon proti Kilmarnocku brát jako šťastný den. Data ukazují něco jiného. Od konce srpna Naderi skóruje nebo nahrává téměř každý týden, a to včetně zápasu, který ve Skotsku sledují všichni.
|Datum
|Zápas
|Naderiho příspěvek
|20. srpna
|Rangers – Jablonec (kvalifikace Konferenční ligy)
|gól
|5. září
|Motherwell (liga)
|gól
|9. září
|St. Mirren (liga)
|asistence
|20. září
|Celtic (liga, výhra 1:0)
|gól
|3. října
|Španělsko – Česko
|debut, neuznaný gól
|6. října
|Anglie – Česko
|druhý reprezentační start
|10. října
|Rangers – Kilmarnock 3:1
|2 góly
Nejvíc váží zápas s Celticem. Rangers vyhráli 1:0, takže Naderiho trefa rozhodla derby, které ve Skotsku znamená víc než kterékoli jiné tři body.
Podle statistického webu xgEdge má v aktuální sezoně skotské Premiership za sebou 7 zápasů a 461 minut, během nichž dal 4 góly a přidal jednu asistenci. V posledních pěti ligových startech tak zaznamenal pět kanadských bodů. Jiná statistická databáze, FotMob, zatím uvádí jen 2 góly a asistenci v 365 minutách. Rozdíl ale nevzniká chybou. FotMob v době uzávěrky ještě nezapočítal zápas s Kilmarnockem do sezonního součtu.
Hodnocení po zápase bylo jednoznačné. Analytický web ScoutingStats mu přidělil známku 8,1, nejvyšší z ofenzivních hráčů Rangers. Za ním skončili Gassama se 7,5 a Kelsy se 7,0. Ve fanouškovské anketě, kterou převzal klubový web RangersNews, získal Naderi 82,8 % hlasů. Fanoušci ocenili chladnokrevnost v zakončení i to, co dělal bez míče.
Dva góly z 0,34 očekávaného gólu
Číslo, které by mohlo vyvolat skepsi: proti Kilmarnocku měl Naderi podle xgEdge jen dvě střely a hodnotu očekávaných gólů (xG) 0,34. Model mu tedy přisuzoval zhruba třetinu gólu, on dal dva. V jediném zápase to znamená nadvýkon o 1,66 gólu.
Kdyby takhle vypadala celá jeho sezona, bylo by namístě mluvit o štěstí, které jednou dojde. Jenže nevypadá. Za sedm ligových kol nasbíral 3,65 xG a dal čtyři góly, takže nad očekáváním je jen o 0,35. To je u útočníka zdravá míra. Nestřílí z nemožných pozic a nečeká, že mu každý pokus projde. Pravidelně se dostává do šancí a většinu z nich proměňuje tak, jak se od dobrého útočníka čeká.
V kádru Rangers je podle xgEdge první v xG i v součtu očekávaných gólů a asistencí, v počtu gólů je druhý. Přidává i 0,86 očekávané asistence a 17 střel. Podle nás je to nejdůležitější zjištění celé statistiky: Rangers nemají v Naderim hráče, který žije z několika šťastných odrazů, ale útočníka, přes kterého tým nejčastěji tvoří nebezpečí.
Útočník, který obranu nenechá vydechnout
Góly jsou viditelné, zbytek jeho práce méně. Proto stojí za pozornost percentily, ve kterých ho FotMob srovnává s ostatními útočníky. Ve vyhraných hlavičkových soubojích patří do 89. percentilu, ve vytvořených šancích rovněž do 89. a v defenzivních zásazích dokonce do 90. percentilu. Lidově řečeno: devět z deseti útočníků v jeho srovnávací skupině odvede v obraně méně práce než on.
Proti Kilmarnocku to bylo vidět. Naderi napadal stopery, nabíhal do volných koridorů mezi obránci a pět faulů ukazuje, s jakou intenzitou šel do soubojů. Úspěšnost v osobních duelech dominantní nebyla, jenže u tohoto typu útočníka rozhoduje spíš objem práce. Když stoper musí každý míč rozehrávat pod tlakem, chybí pak čas a prostor jinde. Pro trenéra McInnese je takový hráč cennější než čistý zakončovatel, který čeká na míč u malého vápna.
Po pauze bylo naopak vidět, co se stane, když tlak zmizí. Za stavu 3:0 Rangers polevili v napadání a Kilmarnock se dostal do hry. John-Jules dal gól, který rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali, a pak trefil vnější stranu tyče. Pandur musel zasahovat proti Tshibolovi a Kiltie nevyužil přihrávku zpět před bránu. Hosté nakonec snížili jen na 3:1. Poslední půlhodina ale ukázala, jak moc Rangers stojí na intenzitě, kterou Naderi nasazuje.
Přesně to, co české reprezentaci chybělo
Naderi se narodil 10. července 2003 v Drážďanech. Matka je Češka, otec Bulhar. Podle rozhovoru, který poskytl Fotbalové asociaci ČR a ze kterého citovala ČTK, ho v srpnu po zápase Rangers s Jabloncem oslovil Pavel Nedvěd. Ještě v září se řešily administrativní formality, v říjnu už nastoupil. Proti Španělsku 3. října naskočil z lavičky a skóroval, gól ale sudí neuznali kvůli předchozímu faulu Lukáše Červa. O tři dny později hrál proti Anglii. Trenér Santi Denia o něm řekl, že je důležitý pro budoucnost, ale použitelný hned.
Právě v tom je podle nás jeho hodnota pro národní tým. Česko má výborné zakončovatele, jenže dlouho mu chyběl vysoký, běhavý a nepříjemný útočník, který dokáže nepřetržitě tlačit obránce. Naderi se ve Skotsku prosazuje přesně tímhle stylem.
Srovnání s ostatními Čechy v zahraničí vychází podle přehledu FotbalZprávy.cz takto:
- Patrik Schick: 6 zápasů, 5 gólů, 1 asistence
- Ryan Naderi: 7 ligových zápasů, 4 góly, 1 asistence (podle xgEdge)
- Václav Černý: 13 zápasů, 4 góly, 1 asistence
- Adam Hložek: 6 zápasů, 2 góly
Produktivitou je Naderi hned za Schickem, byť ve skotské lize, která má menší prestiž než bundesliga. Pro trenéra je to dobrá zpráva. Naderi Schicka nemusí nahradit, může hrát vedle něj nebo mu otevírat prostor tím, že na sebe naváže stopery.
Fanoušci ho můžou znovu vidět 12. listopadu doma proti Španělsku a o tři dny později v Chorvatsku. Obě utkání Ligy národů eviduje profil hráče na webu UEFA, kde je Naderi veden jako hráč Česka. Nominace je samozřejmě na trenérovi, klubová forma ho ale do kádru staví přirozeně.
Odpověď na pochybnosti a boj o titul
Když ho Rangers v únoru 2026 kupovali z Hansy Rostock, otázek bylo dost. Podle oborového webu TransferRoom zaplatili zhruba 135 milionů korun, což byl rekordní prodej v historii německé třetí ligy. Za Hansu měl v té sezoně 8 gólů a 5 asistencí v 18 zápasech, jenže skok do klubu, kde se každá remíza bere jako krize, je obrovský. K tomu se přidal tlak glasgowských tribun a nevyřešené reprezentační papíry.
Teď má za Rangers podle FotMobu 22 zápasů a 7 gólů a smlouvu do června 2029. Spolehlivé zprávy o zájmu větších klubů zatím nejsou. Věk, profil a rychlý výkonnostní růst z něj ale dělají jméno, které budou skauti sledovat.
Pro Rangers je teď důležitější přítomnost. Podle tabulky SPFL jsou po osmi kolech druzí s 19 body, Celtic vede o dva body. Rozdíl je v ofenzivě. Celtic dal 16 gólů a inkasoval 4, Rangers mají skóre 11:5. Defenzivu mají Rangers srovnatelnou, chybí jim góly. Naderiho čtyři ligové trefy tvoří zhruba 36 % všech branek týmu. Rangers navíc letos Celtic porazili dvakrát, 1:0 v lize a 3:0 v ligovém poháru. Pokud chtějí držet krok, je podle nás Naderiho forma nejrychlejší cestou, jak těsné zápasy měnit ve výhry.
Další šanci má v sobotu 17. října na hřišti Dundee, výkop je ve 21 hodin našeho času. Český televizní přenos zatím podle dostupných přehledů potvrzený není, dostupnost streamu je proto lepší ověřit v den zápasu.
Před půl rokem byl Naderi drahý nákup z třetí německé ligy, o kterém se v Česku skoro nevědělo. Dnes rozhoduje skotská derby i ligové zápasy a s obránci Španělska se přetlačuje tak, že ho musel zastavit až rozhodčí. Listopadový zápas v Praze mu může dát šanci, aby se mu tentokrát gól započítal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner