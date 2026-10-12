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Radniční hodiny z roku 1892 projdou zásadní změnou

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Novorenesanční radnice v Domažlicích prochází náročnou rekonstrukcí za 54 milionů korun, aktuálně se dělníci věnují střeše. Práce se nicméně dotknou také historických hodin, jejichž historie sahá až do 90. let 19. století.
Radniční hodiny z roku 1892 projdou zásadní změnou

Radniční hodiny z roku 1892 projdou zásadní změnou

Zdroj: Josef Babor
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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