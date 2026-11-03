Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Šla jsem na pohřeb člověka, za kterého jsem se modlila. Proč Bůh neuzdravil…?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Někdo byl nemocný, stál na pokraji smrti a já jsem si tolik přála, aby to dobře dopadlo. Když je Bůh tak dobrý, jak se říká, přece musí chtít to samé.…
Šla jsem na pohřeb člověka, za kterého jsem se modlila. Proč Bůh neuzdravil…?

Šla jsem na pohřeb člověka, za kterého jsem se modlila. Proč Bůh neuzdravil…?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 07:00

Reklama
Další články z Proboha!
V Jordánsku teroristé vraždili během pohřbu. Zemřelo devět lidí, včetně „lékaře chudých“
V Jordánsku teroristé vraždili během pohřbu. Zemřelo devět lidí, včetně „lékaře chudých“
Ochrana nezávislosti, nikoli nekritická podpora. Proč se církve zastaly veřejnoprávních médií?
Ochrana nezávislosti, nikoli nekritická podpora. Proč se církve zastaly veřejnoprávních médií?

Podpora veřejnoprávních médií ze strany církví není výrazem stranické příslušnosti ani obhajobou každého...

Čtrnáct obětí pro Minotaura. Zvjagincev o společnosti, která mlčí, aby přežila
Čtrnáct obětí pro Minotaura. Zvjagincev o společnosti, která mlčí, aby přežila

Ruský režisér Andrej Zvjagincev se ve filmu Minotaur, oceněném Velkou cenou poroty v Cannes, vrací ke...

Je Halloween opravdu pohanský? A proč nás tak rozčiluje?
Je Halloween opravdu pohanský? A proč nás tak rozčiluje?

Halloween zakořenil v anglosaském prostředí a dostal se i k nám. Obviňovat ho z podporování pohanství dnes...

Nemít svět plně k dispozici může být dobrá zpráva. Hartmut Rosa poprvé česky
Nemít svět plně k dispozici může být dobrá zpráva. Hartmut Rosa poprvé česky

Co všechno chceme mít pod kontrolou – a co tím ztrácíme? První kniha německého sociologa Hartmuta Rosy v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.