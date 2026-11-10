Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pozvání do velikého tance. Pavel Hošek otevírá evangelium podle Richarda Rohra

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nová kniha religionisty Pavla Hoška Je-li Bůh láska… Evangelium podle Richarda Rohra není jen přehledem díla nekonformního amerického františkána. Je pozváním k jinému pohledu na sebe, na svět i na…
Pozvání do velikého tance. Pavel Hošek otevírá evangelium podle Richarda Rohra

Pozvání do velikého tance. Pavel Hošek otevírá evangelium podle Richarda Rohra

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:00

Reklama
Další články z Proboha!
Strach z prázdného listu. Proč lidé ve skutečnosti svobodu nechtějí?
Strach z prázdného listu. Proč lidé ve skutečnosti svobodu nechtějí?
Na koho čekáme v Adventu a kdo vlastně přichází?
Na koho čekáme v Adventu a kdo vlastně přichází?

Advent je v liturgickém roce takový otloukánek. Nejsou to ani Vánoce, ani Velikonoce, ani z něj nekouká pár...

Ježíš byl rebel, který kritizoval mocné. I proto se církve zastávají veřejnoprávních médií
Ježíš byl rebel, který kritizoval mocné. I proto se církve zastávají veřejnoprávních médií

Poslední vyjádření nejen Církve bratrské, ale i některých dalších církví či jejich představitelů k...

Fjord. Když rodiče i stát vědí, co je pro děti nejlepší
Fjord. Když rodiče i stát vědí, co je pro děti nejlepší

Rodiče přesvědčení o správnosti své výchovy a úřady neochvějně hájící svou představu ochrany dítěte. Mezi...

Církev nemá podle Luka Brethertona společnost ovládat, ani se stáhnout do soukromí. Život na zemi může být lepší pro všechny
Církev nemá podle Luka Brethertona společnost ovládat, ani se stáhnout do soukromí. Život na zemi může být lepší pro všechny

Mohou být hierarchické církve zároveň demokratické? A jak mají křesťané vstupovat do politiky, aniž by...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

Všechny články tohoto autora →
Proboha!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.