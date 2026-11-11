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Kdo byli Moravští indiáni? Zapomenutá kapitola české a americko-kanadské historie

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V osadách Ohia a Kanady s nimi členové Jednoty bratrské, kteří museli pro svou víru odejít ze země, vybudovali unikátní společenství a učili se navzájem své řeči i víře. Takzvaní…
Kdo byli Moravští indiáni? Zapomenutá kapitola české a americko-kanadské historie

Kdo byli Moravští indiáni? Zapomenutá kapitola české a americko-kanadské historie

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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