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Šišky z lesa jako mulč? Proč ne? Ušetříte peníze

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Mulčování se v poslední době stalo doslova hitem. Mnozí z nás se snaží mulč využít různými způsoby. Volit lze spoustu různých materiálů, které se mohou k mulčování hodit. Klasicky se používá seno, štěpka a další materiály. Za všechny je třeba platit a musíte si je také sehnat. Na rozdíl od borových šišek. Ty se jako mulčovací materiál hodí náramně. Stačí si jen zajet do lesa a nasbírat si jich tolik, kolik jich budete potřebovat. V čem jsou borové šišky výhodné a jak je využít?
Vánoční strom z šišek, Závěsná dekorace z šišek, dekorace, šišky, zdobení, Vánoce, výzdoba

Vánoční strom z šišek, Závěsná dekorace z šišek, dekorace, šišky, zdobení, Vánoce, výzdoba

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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