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Postarejte se před zimou o růže. Ostříhejte je a zakryjte

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Růže jsou ozdobou každé zahrady. Pokud chcete, aby vám příští sezónu opět vykvetly, je nejlepší čas se o ně před zimou postarat. Silné mrazy by je mohly nenávratně poškodit. Platí to zejména o mladých rostlinách. Těm vzrostlejším nevadí mrazy do -10 stupňů Celsia.
Rez, růže, hnojení, černá skvrnitost, padlí

Rez, růže, hnojení, černá skvrnitost, padlí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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