Postarejte se před zimou o růže. Ostříhejte je a zakryjte

Postarejte se před zimou o růže. Ostříhejte je a zakryjtePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rez, růže, hnojení, černá skvrnitost, padlíZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 15.10.2026 14:00
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