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Jak skladovat jablka? Výběr zdravých plodů a pravidelná kontrola

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Dennívýzva
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Jak podzimní sklizeň jablek správně uskladnit? Největší chybu uděláte, když nasypete všechna jablka bez kontroly do jedné bedny a odložíte je do sklepa. Před uskladněním se vyplatí věnovat pozornost několika detailům. Kterým?
jablka

jablka

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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