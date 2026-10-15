Pozor na zdraví. Chybu při ohřívání párků dělá hodně lidí

Ohříváte si doma párky? Asi vcelku zbytečná otázka. Dát si sem tam kvalitní párek rozhodně stojí za to. Minimálně chuť na tuto uzeninu má každý. Když párky nejíme každý den, nic se nestane. Přesto není od věci vědět, jakým způsobem párky ohřívat. Možná se vám to bude banální, nicméně chyby při ohřívání párků se dopouští spousta lidí. Přitom jde o úplnou zbytečnost. My se právě na tuto chybu podíváme podrobněji v následujících řádcích.
Párky do vroucí vody nepatří
Asi tak. Mnozí lidé ohřívají párky tak, že je vytáhnou z lednice a vloží do vroucí vody. To rozhodně není dle některých studií ideální. Nešlo by ani tak o teplotní šok, ale o to, že může dojít ke tvorbě nebezpečných sloučenin. Teplota přesahující bod varu totiž podporuje vznik nitrozaminů. Pokud tedy párky vložíte z lednice do vody o teplotě přes 100 °C, mohou potenciálně vznikat chemikálie, které se oddělí od konzervačních látek typu dusičnanů a dusitanů. Tyto konzervační látky se do párků přidávají zcela běžně.
Pomalé ohřívání jako jistota
Jestliže chcete mít úplnou jistotu, stačí párky ohřívat pomalu. Prostě je jednoduše vložíte do studené vody a následně postupně ohříváte až do doby, než budou v horké vodě. Bohatě postačí výsledná teplota pohybující se mezi 75 až 80 °C. Párky se zhruba za nějakých 5 až 7 minut bez problémů ohřejí tak, že se budou dát bez problémů konzumovat horké.
Párky: Foto Pixabay
Voda nemusí vřít, důležitá je i kvalita párků
Jak jsme již napsali výše, párky se nemusí vařit. Jde o produkt, který už je hotový. Stačí je pouze ohřívat. Jinak se vyplatí také kupovat párky vysoké kvality. Optimální volbou jsou párky u řezníka, v nichž nejsou žádné umělé konzervační látky. Sledovat se vyplatí především podíl masa, který by měl určitě přesahovat 80 %. Pozor na párky, jejichž součástí je separát. Především ty kuřecí často za moc nestojí.
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Zdroje info: Autor, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12138452/,https://www.researchgate.net/publication/359651374_The_effect_of_cooking_methods_on_the_formation_of_volatile_N-nitrosamine_in_sausages_with_different_contents
Vaření párků: Náhledové foto a fotogalerie Pixabay
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