Geniální hnojivo zadarmo, které funguje celé měsíce: Sbohem spáleným kořenům a otravným škůdcům. Nevyhazujte česnekové slupky! Tento zázračný odpad promění vaše pokojovky v bujnou oázu a vyžene otravné škůdce
Určitě se vám to stává neustále. Při vaření dobrého oběda sloupnete z česnekových stroužků suché obaly a bez přemýšlení je hodíte do odpadkového koše. Jenže právě tenhle zdánlivě zbytečný kuchyňský odpad představuje naprosto geniální a zcela bezplatný ekologický poklad pro celou vaši zelenou domácnost. Místo kupování předražených chemických lahviček z hobbymarketu získáte přírodní výživu, která dodá vašim pokojovým rostlinám poctivou vzpruhu. Suché obalové lístky česneku totiž překypují cennými minerálními látkami i vitamíny, které vaše zelené krasavice okamžitě vrátí do plné síly.
Jak vyrobit přírodní hnojivo pro pokojovky a proč funguje lépe než chemie
Obaly česneku obsahují pořádnou dávku dusíku, draslíku a vápníku. Tedy přesně těch prvků, které jsou naprosto klíčové pro bujný růst stonkům, bohaté kvetení i pevný kořenový systém. Vzhledem k jejich vláknité struktuře dochází k uvolňování cenných látek plynule a pozvolna, takže rostlinám zajistíte vyrovnanou stravu po dlouhou dobu.
A jak si výživný výluh připravit?
* Do skleněné nádoby vložte pořádně velkou hrst suchých slupek.
* Zalijte je čistou vodou a nechte je zrát přibližně 24 až 48 hodin.
* Po uplynutí této doby směs přeceďte přes sítko a tekutinu použijte k běžné zálivce.
Tenhle přírodní lektvar dodá kořenovému balu stabilní přísun živin. Na rozdíl od agresivních syntetických granulí nebo tekutých koncentrátů navíc hrozí nulové riziko popálení kořínků dusíkem.
Tip: Rozmrazujete maso špatně? Může k vám dorazit i sanitka.
Foto: Pixabay
Účinná zbraň proti mšicím i sviluškám a přírodní ochranný štít
Kromě vydatné stravy nabízejí česnekové zbytky ještě další skvělý bonus v boji s nechtěnými návštěvníky. Jejich typické štiplavé aroma doslova nesnášejí mšice, roztoči ani zákeřné svilky. Místo stříkání chemických jedů v obýváku si snadno připravíte účinný postřik:
* Hrst česnekového odpadu povařte v hrnci s vodou přibližně 20 minut.
* Odvar nechte zcela vychladnout a dobře sceďte.
* Tekutinu přelijte do klasického rozprašovače a napadené listy důkladně pokropte.
Tuhle péči opakujte každé 2 až 3 dny, dokud neprošení nájemníci kompletně zmizí. V česneku obsažený silný antioxidant kvercetin navíc funguje jako výborná prevence proti houbovým chorobám a plísním. Pokojovkám můžete dopřát i jemné osprchování vlažnou vodou před samotným postřikem, aby se smyl prach z listů a účinné látky lépe přilnuly k povrchu.
Zdroje info: Autorka, https://www.nkz.cz/praxe/ekologicke-zahradniceni/cesnekove-slupky-nevyhazujte-je-to-skvele-hnojivo-i-postrik, https://www.ireceptar.cz/zahrada/cesnekove-slupky-hnojivo-postrik/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Geniální hnojivo zadarmo, které funguje celé měsíce: Sbohem spáleným kořenům a otravným škůdcům first appeared on Naše zahrada.