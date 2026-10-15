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Geniální hnojivo zadarmo, které funguje celé měsíce: Sbohem spáleným kořenům a otravným škůdcům

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Geniální hnojivo zadarmo, které funguje celé měsíce: Sbohem spáleným kořenům a otravným škůdcům. Nevyhazujte česnekové slupky! Tento zázračný odpad promění vaše pokojovky v bujnou oázu a vyžene otravné škůdce
Pixabay

Pixabay

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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