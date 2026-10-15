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Jak poznat zralé pepino? Tipy pro jeho skladování

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Dennívýzva
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Abyste poznali, že je pepino zralé, budete muset použit zrak, čich i hmat. Protože toto ovoce nepěstuje jen tak někdo, možná tápete v tom, kdy ho tedy sklidit. Seznamte se se základními znaky, které vám v tom napoví. Nezralý plod poznáte podle toho, že je pevný, zelný a často má výraznější tmavé proužky. Jak ale dozrává, můžete pozorovat, že slupka získává žlutavý až krémový odstín a charakteristické fialové nebo nafialovělé pruhy mohou být výraznější.
Pepino

Pepino

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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