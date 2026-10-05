Zřejmě vám zbytečně leží na půdě pod plachtou. Za socialismu přitom tento těžký kotoučák z Tesly stál dva celé platy

Rotující plastové cívky, hypnotizující zelené světlo elektronkového magického oka a charakteristické mechanické cvaknutí masivních tlačítek. Pro československé domácnosti v 60. až 80. letech představovaly kotoučové magnetofony z národního podniku Tesla Přelouč hlavní a často jedinou bránu k nedostupné zahraniční hudbě. Pořízení vytouženého přístroje však znamenalo obětovat celou rodinnou úsporu v hodnotě až dvou měsíčních výplat a naučit se trpělivosti při nočním lovení skladeb z rozhlasového éteru.
Tato technicko-historická rekonstrukce vychází z konkrétních odborných a archivních pramenů: ze sbírek zvukové techniky
Národního technického muzea (NTM) v Praze, z expozice sdělovací techniky Technického muzea v Brně, z originálních továrních manuálů národního podniku Tesla Přelouč (řady Sonet Duo, B4 a B100) a z dobových hospodářských záznamů publikovaných v odborném měsíčníku Amatérské rádio a v digitálním archivu periodik AV ČR (deník Rudé právo). Porovnání technických specifikací s dobovou maloobchodní nabídkou přesně ukazuje, jak se z technicky složitého zařízení stal kultovní symbol několika generací. Od lampového Sonetu k tranzistorům: Monopol z Přelouče
Výrobu páskových magnetofonů v socialistickém Československu ovládal jediný výrobce – národní podnik Tesla Přelouč. Zdejší inženýři sice vyvíjeli magnetofony již od 50. let, skutečný zlom v dostupnosti však přinesl model
Sonet Duo vyráběný v letech 1959 až 1965. Šlo o dvoustopý elektronkový kufříkový magnetofon se dvěma rychlostmi posuvu pásku (4,75 a 9,53 cm/s). Jeho nejvýraznějším prvkem byl elektronkový indikátor vybuzení EM84 – pověstné „zelené magické oko“, jehož svítící paprsky se sbíhaly v rytmu nahrávaného signálu.
Na přelomu 60. a 70. let nahradily lampové přístroje modernější tranzistorové modely řady
Tesla B4. Ty přinesly čtyřstopý záznam na čtvrtpalcový pásek, což znamenalo obrovskou úsporu: na jednu cívku bylo možné nahrát dvojnásobné množství hudby bez nutnosti otáčet pás dnem vzhůru. Konstrukce z tvrzeného polystyrenu a kovu byla sice robustní a přístroj vážil kolem sedmi až osmi kilogramů, v porovnání s dřívějšími těžkými kufry však šlo o přenosné zařízení, které mladí lidé nosili na chaty i večírky. Čtyřstopý tranzistorový magnetofon Tesla B4 přinesl na konci 60. let kompaktnější kufříkové provedení a možnost záznamu na více stop bez otáčení pásku. Rituál nahrávání: Burzy desek, mikrofon u rádia a pásky Emgeton
Důvod popularity kotoučáků byl prostý: oficiální vydavatelství Supraphon a Panton nabízela západní rockové a popové desky jen v minimálním množství a s mnohaletým zpožděním. Gramofonové desky kapel jako The Beatles, Pink Floyd nebo Led Zeppelin se sháněly na černých burzách (například v Praze na Slovanském ostrově nebo v Letenských sadech). Půjčení takového alba na jediný večer stálo 50 až 100 Kčs. Majitel magnetofonu pak strávil noc jeho pečlivým přepisem na pásek.
Alternativou byl lov skladeb z rozhlasu – zejména z nočního vysílání Radia Luxembourg nebo legendárního pořadu Větrník na stanici Hvězda. Každý nahrávací nadšenec musel zvládnout mechanické úskalí magnetických pásků. Tuzemské pásky značky
Emgeton (vyráběné v n.p. Fotochema Kolín a Grafotechna) byly sice cenově nejdostupnější, měly však neblahou pověst: magnetická vrstva oxidu železitého se ráda drolila a zanášela štěrbiny záznamových hlav. Čištění feritových a permalloyových hlav lihem a vatovou tyčinkou patřilo k povinné údržbě po každém poslechu.
Když se pásek přetrhl nebo bylo nutné vystřihnout moderátorův vstup, přišly na řadu nůžky a speciální lepicí páska na magnetofonové pásy. Šikovnější amatéři vlepovali mezi jednotlivá alba barevné zaváděcí pásky (červené, zelené nebo bílé), které chránily cenný magnetický záznam před poškozením při dojezdu na konec cívky.
Proč se audiokazety přetáčely tužkou. Rozhodovala konstrukce cívek Dva měsíční platy a fronty před prodejnami Elektro
Vlastnit kotoučový magnetofon představovalo pro rodinný rozpočet obrovský zásah. V 60. letech stál zmíněný Sonet Duo přibližně
2 100 až 2 300 Kčs, což byla částka převyšující tehdejší průměrný měsíční plat (ten se pohyboval kolem 1 500 Kčs). S nástupem pokročilejších stereofonních modelů v 70. a 80. letech ceny ještě stouply.
Špičkové stolní stereomagnetofony jako
Tesla B73, B100 nebo B730 se v prodejnách Elektro prodávaly za 3 400 až 4 500 Kčs. Vzhledem k tomu, že průměrná hrubá mzda v té době činila přibližně 2 400 Kčs, stál kvalitní stereofonní kotoučák téměř dva celé měsíční platy. Navzdory vysoké ceně se na nové dodávky z Přelouče stály fronty a nedostatkové stereofonní hlavy či náhradní hnací řemínky se sháněly přes známé v servisech. Pozdější generace kotoučových magnetofonů Tesla (řada B93 a B100) nabízela stereofonní Hi-Fi záznam, v obchodech Elektro však stála více než dva průměrné měsíční platy. Konec velkých cívek: Příchod kazet a definitivní ústup ze slávy
Kotoučové magnetofony nabízely vynikající dynamiku a kvalitu zvuku – při studiové rychlosti posuvu 19,05 cm/s poskytovaly parametry, kterým se tehdejší kompaktní kazety nemohly rovnat. Jejich nevýhodou však byla velikost, vysoká hmotnost (stolní Hi-Fi přístroje vážily i přes 12 kilogramů) a složitá manipulace se zakládáním tenkého pásku do dráhy hlav.
Během 80. let proto kotoučové cívky začala vytlačovat kompaktní kazeta, která byla menší, levnější a dala se poslouchat v autě i v přenosném walkmanu, jak připomíná náš rozbor
dvoustranných kazet C90. Výroba kotoučových magnetofonů v Tesle Přelouč definitivně skončila na začátku 90. let s příchodem digitálních technologií. Zvuk rotujících cívek a nostalgické mihotání zeleného magického oka však dodnes zůstává symbolem doby, kdy poslech hudby nebyl pouhou kulisou, ale soustředěným a pracně vybojovaným zážitkem. Kazeta C90 nabídla dvakrát 45 minut. Při nahrávání rozhodovalo pořadí skladeb Zdroje fotografií Kotoučový magnetofon Tesla Sonet Duo: Foto: Pavel Hrdlička / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Tranzistorový magnetofon Tesla B4: Foto: Pavel Hrdlička / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Stereofonní kotoučový magnetofon Tesla B93: Foto: Michal Maňas / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)