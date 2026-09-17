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Seriál Chlapci a chlapi vznikl na státní objednávku. Šlo o nejúspěšnější propagaci vojska

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Televizní seriál Chlapci a chlapi lámal rekordy ve sledovanosti. Bývalí představitelé hlavních rolí dnes odhalují velmi těžké vyrovnávání se s obrovskou slávou.
Chlapci a chlapi

Chlapci a chlapi

Zdroj: FOTO:Česká televize, distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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