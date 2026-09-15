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Jak si žije exprezident? Miloš Zeman bere od státu rentu

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Miloš Zeman po odchodu z Pražského hradu pobírá starobní důchod jen mírně nad průměrem. Luxusní život si platí z doživotní renty a uspořených peněz.
Miloš Zeman na snímku z roku 2019

Miloš Zeman na snímku z roku 2019

Zdroj: FOTO:kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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