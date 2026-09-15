Jak si žije exprezident? Miloš Zeman bere od státu rentu

S prezidentskou funkcí se zcela přirozeně pojí značná prestiž i mimořádně štědré finanční ohodnocení. Návrat hlavy státu z Pražského hradu do politického důchodu ale s rodinným rozpočtem nutně zamává. Sám Miloš Zeman (81) před časem promluvil o svých aktuálních příjmech a otevřeně přiznal, že samotná starobní penze posílaná státem do žádných závratných výšin opravdu nešplhá. Finanční klid a stabilitu tak bývalému politikovi zajišťuje především speciální doživotní renta kombinovaná s penězi uspořenými během dlouhé aktivní kariéry.
Strmý pád z hradních příjmů
Miloš Zeman začal veřejně usilovat o prezidentské křeslo v roce 2003, ovšem tehdy z volby odešel poražen Václavem Klausem. Cesta do vytouženého úřadu se mu otevřela až o dlouhých deset let později a v nejvyšší ústavní funkci nakonec strávil dvě plná volební období. Během aktivního úřadování mu každý měsíc plynul z veřejných rozpočtů celkový příjem převyšující částku 660 tisíc korun. Do této sumy se promítal samotný plat a poměrně štědré paušální náhrady určené na cestování, ubytování, stravu či nákladnou reprezentaci.
Představa jakéhokoliv vrcholného politika přešlapujícího ve frontě na poště s klasickou složenkou je pochopitelně dost úsměvná, přesto i bývalý prezident pobírá naprosto běžnou starobní penzi. Do předčasného důchodu Zeman původně odešel zhruba před pětadvaceti lety s částkou, která tehdy dělala 14 tisíc korun měsíčně. V průběhu svého prvního funkčního období novinářům přiznal mírný nárůst důchodu na 15 tisíc korun. Teprve po definitivním opuštění funkce v roce 2023 se posílaná částka vlivem proběhlých státních valorizací dostala na úroveň 23 tisíc korun, čímž lehce přeskočila tehdejší celostátní průměr.
Speciální zákonné benefity
Bývalá hlava státu každopádně není odkázána pouze na vyžití z průměrného státního důchodu. Platná legislativa pocházející z roku 2004 zaručuje všem bývalým prezidentům pravidelnou doživotní rentu v neměnné výši 50 tisíc korun. Shodný finanční obnos pak stát pravidelně poukazuje jako zvláštní paušální náhradu určenou na provozování kanceláře a zajištění asistentských služeb. Veškeré tyto vyplácené peníze sice spadají pod povinnou patnáctiprocentní daň z příjmu, ale zákon je zcela osvobozuje od povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Odchodem z lukrativní funkce exprezident nepřišel ani o další praktické záležitosti usnadňující každodenní fungování. Zůstalo mu zachováno právo doživotně využívat služební automobil spravovaný státem včetně možnosti vyžádat si osobního řidiče a za daných podmínek může nárokovat i přítomnost osobní ochranky
O nastavené státní výhody a zmiňovanou rentu by teoreticky přišel pouze prokázaným spácháním úmyslného trestného činu. Zákon pochopitelně pamatuje i na situaci případného návratu do vysoké politiky, kdy by přijetí postu v Parlamentu nebo jiném stěžejním státním úřadu výplatu renty automaticky zastavilo.
Luxusní domov za vlastní peníze
Razantní finanční propad po opuštění hradních kanceláří Zeman dorovnává z naspořených peněz, které si podle svých slov dokázal odložit za dlouhé roky v politice. V Lánech kousek od oficiálního letního sídla úřadujících prezidentů zakoupil společně s manželkou Ivanou vhodný stavební pozemek za několik milionů korun. Na získané tisícimetrové parcele si manželský pár následně nechal vybudovat prostorný dvoupatrový dům. Z důvodu exprezidentových dlouhodobých a prohlubujících se potíží s pohybovým aparátem museli projektanti celou novostavbu navrhnout v důsledně bezbariérovém provedení.
Stavební realizace si podle dostupných zjištění vyžádala desítky milionů korun a všechny vzniklé náklady majitel pokryl výhradně ze svých soukromých účtů. Přízemí domu disponuje plně vybavenou kuchyní, obývacím pokojem s krbem, osobní knihovnou, ložnicí, koupelnou a relaxační zimní zahradou. Do horního patra projektanti umístili další dvě ložnice, nezbytné sociální zázemí a samostatný pokoj vyčleněný pro dceru Kateřinu. Bývalý politik si nyní volný čas zpříjemňuje pobytem na velkých terasách, kterými disponuje každé podlaží této komfortní stavby.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cnn.iprima, irozhlas, zoom.iprima, ceskeduchody).