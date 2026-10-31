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Turnovský zlatník vytvořil relikviář svatého Václava. Unikát míří do staroboleslavské baziliky

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Dennívýzva
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Turnovské muzeum vystavuje výjimečný přírůstek, stříbrný relikviář svatého Václava v podobě hermy, tedy busty zachycující světcovu tvář a hruď. Zlatník Jiří Urban, známý především…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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