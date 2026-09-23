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Semafory za 317 milionů i nová Mileta. Zlepšila se doprava v Hradci?

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Hradec Králové během uplynulých čtyř let investoval stovky milionů korun do dopravy. Město zavedlo inteligentní řízení křižovatek, dokončena byla přestavba Milety a přibyla sdílená kola. Kolony ani problémy s parkováním ale nezmizely a část zásadních změn zůstane až na nové vedení města.
Semafory za 317 milionů i nová Mileta. Zlepšila se doprava v Hradci?

Semafory za 317 milionů i nová Mileta. Zlepšila se doprava v Hradci?

Zdroj: Ministerstvo dopravy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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