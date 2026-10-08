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Sbohem, rušná silnice. Nová cyklostezka v Novém Boru zvýší bezpečí a vede „Amazonií“

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Na severu Čech byla dokončena nová etapa cyklostezky mezi Českou Lípou a Novým Borem. Zhruba 1,3 km dlouhá trasa s lávkou převede cyklisty přes extrémně rušný hlavní tah, po kterém projede 16 tisíc aut denně. Dřevěná konstrukce navíc vede skrz vřesoviště a mokřady místní „Novoborské Amazonie“.
Sbohem, rušná silnice. Nová cyklostezka v Novém Boru zvýší bezpečí a vede „Amazonií“

Sbohem, rušná silnice. Nová cyklostezka v Novém Boru zvýší bezpečí a vede „Amazonií“

Zdroj: Martin Půta
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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