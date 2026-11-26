Vánoční hvězda patří k nejoblíbenějším rostlinám adventu. Jak o ni pečovat, aby její květy zůstaly krásné až do Vánoc? Správná péče o vánoční hvězdu zajistí, že vám vydrží dlouhé roky.
Vánoční hvězda je královnou rostlin adventu
Vánoční hvězda patří mezi královny adventu. Její výrazné červené, růžové nebo krémové listeny rozzáří každý interiér. Jenže jde o rostlinu, která je poměrně citlivá na změnu podmínek. Stačí nesprávná péče a květina začne shazovat listy, vadnout nebo ztrácet svůj šarm.
Jak pěstovat vánoční hvězdu?
Vánoční hvězda potřebuje chráněné místo
Vánoční hvězda, odborně pryšec nádherný, pochází z teplých oblastí Mexika. Nemá ráda chlad, průvan a prudké změny teplot. Nejlépe se jí daří na světlém místě, kde má dostatek denního světla, ale zároveň nemá ráda přímé sluneční paprsky. Teplotu má ráda konstantní, kolem 18 až 22 °C.
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Rostlinu umístěte tam, kde jí nehrozí průvan. Nevhodné je také stanoviště přímo nad rozpáleným radiátorem. Suchý a horký vzduch může rostlinu oslabovat a přispívat k rychlejšímu opadávání listů.
Se zaléváním vánoční hvězdy to nepřehánějte
Jednou z nejčastějších chyb při pěstování vánoční hvězdy je příliš vydatná zálivka. Vánoční hvězda potřebuje udržovat mírně vlhký substrát, ale nemá ráda trvale mokrou zeminu. Pokud její kořeny stojí delší dobu ve vodě, mohou začít zahnívat.
Dříve, než rostlině dopřejete další dávku zálivky, zkontrolujte stav substrátu. Pokud začíná vysychat, dopřejte rostlině přiměřené množství odstáté vody pokojové teploty. Přebytečnou vodu z obalu za půl hodiny vylijte.
Substrát nenechávejte ani úplně vyschnout. Dlouhodobý nedostatek vody způsobí svěšení listů a jejich následné opadání.
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Potřebuje vánoční hvězda hnojivo?
Pokud jste si rostlinu přinesli z obchodu, není nutné ji hned přihnojovat. Běžný kvalitní substrát a správná zálivka v tomto období zpravidla postačí. A pravidelné přihnojování má význam při dlouhodobém pěstování, zejména v době aktivního růstu.
Co dělat, když začíná shazovat listy?
Nejdříve zkontrolujte, zda rostlina nemá příliš suchý, nebo naopak přemokřený substrát. Také zkontrolujte, zda na ni nesvítí přímé sluneční paprsky, není v průvanu nebo nad rozpáleným topením.
Vánoční hvězda nepotřebuje žádné složité zásahy. Nejvíce jí pomůže stabilní teplota, dostatek světla a pravidelná, ale střídmá zálivka.
Tip redakce PlanetaZahrady
Chcete, aby vaše vánoční hvězda zdobila váš svátečně vyzdobený domov až do Štědrého dne? Neotáčejte s ní a nestřídejte její stanoviště. Až si svou vánoční hvězdu přinesete domů, vyberte jí místo a nechte ji tam v klidu prospívat. Právě stabilní podmínky jsou jedním z nejlepších předpokladů, aby si zachovala krásné barevné listeny po celé adventní období.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)