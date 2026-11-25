Linecké cukroví druhý den měkké: Tradiční recept s máslem a marmeládou. Vyzkoušejte tento tradiční recept s kvalitním máslem a domácí marmeládou. Toto linecké cukroví se stane vaší oblíbenou variantou každých Vánoc!
Linecké cukroví druhý den měkké
Linecké cukroví patří mezi nejoblíbenější druhy vánočního cukroví. Jemné máslové těsto, vůně citronové kůry a sladkokyselá marmeláda vytvářejí úžasnou kombinaci, která k Vánocům neodmyslitelně patří. Velkou výhodou tohoto receptu na linecké cukroví je, že při správném zpracování a skladování nemusíte čekat týden, než cukroví změkne. Po slepení marmeládou bude nádherně vláčné už druhý den.
Tradiční linecké cukroví, které se vždy povede
Základem pravého lineckého cukroví je kvalitní máslo s vysokým obsahem tuku, správný poměr sypkých surovin a dobře odpočinuté těsto. Nemusíte přidávat žádné složité ingredience ani používat speciální cukrářské pomůcky. Stačí několik běžných surovin a oblíbené vykrajovací formičky. A navíc vám s pečením lineckého cukroví může pomoct celá rodina!
Ingredience na linecké cukroví
- 300 g hladké mouky
- 200 g změklého másla
- 100 g moučkového cukru
- 2 žloutky
- 1 balíček vanilkového cukru
- jemně nastrouhaná kůra z poloviny citronu
- špetka soli
Na slepování a dokončení:
- 150–200 g rybízové nebo malinové marmelády
- moučkový cukr na posypání
Jak péct linecké cukroví krok za krokem
Připravte máslové těsto
Do mísy prosejte hladkou mouku spolu s moučkovým cukrem. Přidejte vanilkový cukr spolu se solí, citronovou kůrou, žloutky a na malé kousky nakrájené máslo. Všechny ingredience rychle zpracujte v hladké a kompaktní těsto. Při zpracování dbejte na to, aby se máslo příliš nezahřálo. Je třeba pracovat rychle a bez zbytečných prodlev.
Těsto nechte odpočinout
Klíčem k vláčnému a křehkému těstu, které bude měkké do druhého dne, je jeho odpočinek hned po zpracování. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a na hodinu uložte do lednice. Díky ochlazení se s ním bude lépe pracovat při vykrajování a lépe zachovají svůj pěkný tvar.
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Vykrajujte oblíbené tvary
Dobře vychlazené těsto rozdělte na čtyři části. Jednu část si položte na pomoučený vál a zbylé uložte zpět do lednice, aby nezměklo při čekání na zpracování. Z části těsta vyválejte plát silný asi 3 milimetry a pomocí vykrajovátek začněte vykrajovat požadované tvary. U poloviny kousků vytvořte uprostřed malé otvory.
Pečte dozlatova
Vykrojené tvary ihned umístěte na plech vyložený pečicím papírem. Až bude plech plný, vložte jej do předehřáté trouby na 170 °C. Linecké cukroví pečte asi 7 až 9 minut. Pamatujte, že linecké by mělo být světlé, pouze okraje mohou lehce zrůžovět. Po upečení ho nechte vychladnout při pokojové teplotě.
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Slepujte marmeládou
Až cukroví vychladne, spodní část potřete tenkou vrstvou marmelády a přiklopte vrchním dílem s vykrojeným otvorem. Při zdobení se mi osvědčilo nedávat marmeládu až úplně k okrajům, pak má tendenci vytékat. Raději marmeládu umístěte do střední části tvaru a pomocí lehkého tlaku přitlačte spodní a horní díl k sobě, čímž marmeládu dostanete i do okrajů, aniž by vytekla.
Jak zařídit, aby bylo linecké měkké už druhý den?
Tajemství rychlejšího změknutí spočívá především ve slepování marmeládou a správném skladování. Jakmile cukroví vychladne, ihned ho slepte a uložte do uzavíratelné nádoby. Marmeláda postupně předá těstu část své vlhkosti a linecké bude měkké už následující den.
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Tip redakce PlanetaZahrady.cz
Chcete-li opravdu voňavé linecké cukroví, přidejte do těsta čerstvě nastrouhanou citronovou kůru. Na slepování doporučuji použít výraznější rybízovou marmeládu, která příjemně vyváží sladkost máslového těsta. Pokud se ke slepování lineckého dostanete až druhý den, těsto připravte o něco tenčí a po slepení ho nechte přes noc v uzavřené nádobě v chladnější místnosti odpočinout.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku TopRecepty | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)