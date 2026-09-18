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Sam Dolce o vítězkách Miss Universe: Nehledá žádnou šablonu krásy

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Ředitel soutěže Miss Universe Česko a Slovensko Sam Dolce promluvil pro Aplausin.cz o letošních vítězkách. Zatímco Česko bude reprezentovat Sofie Osako (22), za Slovensko zabojuje Anna Ličková (24). Přestože jsou obě vítězky naprosto odlišné, podle Dolceho to dokazuje, že při výběru neexistuje žádná předem daná šablona krásy.
Sam Dolce s vítězkou Miss Universe Slovensko.

Sam Dolce s vítězkou Miss Universe Slovensko.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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