Sam Dolce o vítězkách Miss Universe: Nehledá žádnou šablonu krásy

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Ředitel soutěže Miss Universe Česko a Slovensko Sam Dolce promluvil pro Aplausin.cz o letošních vítězkách. Zatímco Česko bude reprezentovat Sofie Osako (22), za Slovensko zabojuje Anna Ličková (24). Přestože jsou obě vítězky naprosto odlišné, podle Dolceho to dokazuje, že při výběru neexistuje žádná předem daná šablona krásy.
Sam Dolce řídí známou soutěž krásy
Sam Dolce se stará hned o dvě národní franšízy světové soutěže Miss Universe. Každá země proto má svou vlastní absolutní vítězku.
"Mám absolutní vítězku vždycky jenom jednu pro danou zemi. Máme tedy absolutní vítězku pro Česko a absolutní vítězku pro Slovensko, protože vlastníme dvě franšízy pro obě země," vysvětlil pro Aplausin.cz. Soutěž chce každý rok posouvat
Velkou radost má zejména z vývoje slovenské soutěže.
"Na Slovensku jsme v tuto chvíli nejprestižnější a největší soutěží krásy, takže si toho vážím. Vedu ji teprve druhým rokem a letos už jsme udělali galavečer. Jsem rád, jakým směrem se soutěž ubírá," uvedl. Do vedení soutěží se podle svých slov už naplno ponořil a do budoucna má další plány.
"Už jsem se s tím naplno sžil, myslím. Mám další plány a chci to samozřejmě každým rokem posouvat. Mělo by to mít vzestupnou tendenci, což to má, takže jsem za to vděčný," pokračoval. "Jsem opravdu vděčný za každého člověka, který mi pomáhá a se kterým se můžeme na této cestě Miss Universe navzájem učit," dodal Sam Dolce. Vítězky jako jin a jang
Letošní vítězky se od sebe na první pohled výrazně liší. Podle Dolceho jde dokonce o jakýsi „jin a jang“. Podobný kontrast přitom podle nich nastal už v minulém ročníku:
"Je to pravda, mám jin a jang vítězky, stejně jako minulý rok, a to i vizuálně. Myslím, že mi i fanoušci mohou potvrdit, že si nehledám nějakou šablonu nebo že bych měl nějaký ideál krásy, který musí vyhrát."
"Letos mají obě dvě děvčata osobnost i fyzickou krásu. Mají velký půvab, ale každá je jiná," řekl. Právě rozdílnost jednotlivých vítězek považuje za důležitou. "Myslím, že takhle je to správně. Každý rok by měla a může být vítězka jiná. Když mě očaruje, když okouzlí ostatní porotce a pochopitelně i naše fanoušky, když se jim dívka líbí, může vyhrát," vysvětlil.
Slovenskou vítězkou se stala Anna Ličková, která si podle Dolceho rychle získala přízeň veřejnosti.
"Slovenská vítězka je teď na Slovensku velmi populární. Myslím, že Slovensko je právem hrdé na to, že ho na největší a nejprestižnější světové soutěži krásy Miss Universe zastupuje právě Anna Ličková," uvedl. "Stejně tak doufám, že i Češi jsou hrdí na to, že je zastupuje Sofie Osako. Sofie Osako je charakter, velká osobnost, je velmi inteligentní žena a má také talent jako zpěvačka," uzavřel Sam Dolce. Zdroj: Aplausin.cz