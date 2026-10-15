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Trenér Lakers přestal Bronnyho šetřit. Syn LeBrona dal za čtyři zápasy jen 11 bodů a ztratil 12 míčů

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Bronny James vstupuje do třetí sezony NBA a stále se snaží dokázat, že do nejlepší basketbalové ligy světa patří vlastními výkony. Úvod přípravy mu však nevyšel. Ve čtyřech zápasech nasbíral pouze jedenáct bodů, dopustil se dvanácti ztrát a z pole proměnil jen 26,7 procenta střel. Trenér Los Angeles Lakers JJ Redick proto veřejně přiznal, že s jeho dosavadními výkony není spokojený. Současně ale zdůraznil, že v tréninku vidí lepšího hráče, než jakého zatím ukazují zápasové statistiky.
Trenér Lakers přestal Bronnyho šetřit. Syn LeBrona dal za čtyři zápasy jen 11 bodů a ztratil 12 míčů

Trenér Lakers přestal Bronnyho šetřit. Syn LeBrona dal za čtyři zápasy jen 11 bodů a ztratil 12 míčů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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