Trenér Lakers přestal Bronnyho šetřit. Syn LeBrona dal za čtyři zápasy jen 11 bodů a ztratil 12 míčů

Jedenáct minut, žádný bod a čtyři ztráty
Úterní přípravný zápas Lakers proti Golden State Warriors měl pro Bronnyho Jamese představovat další příležitost získat sebevědomí před startem základní části. Jenže dopadl velmi nepříjemně. Lakers prohráli 89:101 a Bronny během jedenácti minut nedokázal skórovat. Pokusil se pouze o dvě střely, připsal si jeden doskok, jeden získaný míč a čtyři ztráty. Nebyl to izolovaný neúspěch.
Ve čtyřech dosavadních přípravných utkáních odehrál téměř sedmdesát minut, ale nastřílel pouze jedenáct bodů. Jeho úspěšnost střelby z pole činí 26,7 procenta a ze sedmi tříbodových pokusů proměnil jediný. Přestože přidal třináct asistencí, dvanáct ztrát ukazuje, že má problémy také s rozhodováním při rozehrávce. Právě to je pro hráče na jeho pozici nepříjemné.
Pokud totiž basketbalista nedokáže pravidelně skórovat, může být pro mužstvo cenný organizací hry, obranou nebo schopností vytvářet příležitosti spoluhráčům. Jenže když současně ztrácí míče, jeho přínos se výrazně snižuje.
Redick kritizoval zápasy, ale pochválil trénink
Trenér JJ Redick po utkání nezastíral, že Bronnyho současná výkonnost není dobrá. Ocenil jeho práci během léta a zářijové přípravy, ale přiznal, že v posledních čtyřech zápasech se mladému basketbalistovi nedařilo. Současně však upozornil na okolnosti, které výsledky částečně vysvětlují.
Lakers během přípravy často zkoušejí různé sestavy a mladší hráči dostávají úkoly, které během základní části nemusí být jejich hlavní rolí. Bronny navíc tráví část minut na palubovce s hráči, kteří rovněž bojují o místo v kádru. Takové složení týmu může komplikovat organizaci útoku i vytváření kvalitních střeleckých příležitostí.
Redick proto jeho výkony neoznačil za důkaz, že nemá v NBA budoucnost. Jasně ale pojmenoval rozdíl mezi tím, co od něj vidí při tréninku, a tím, co zatím předvádí v zápasech.
Slavné příjmení nezaručuje minuty na palubovce
Bronny James se od vstupu do NBA potýká s neobvyklým tlakem. Je synem LeBrona Jamese, jednoho z nejlepších basketbalistů historie. Každý jeho výkon tak přitahuje pozornost, kterou většina hráčů vybraných ve druhém kole draftu nikdy nezažije. To je výhoda z hlediska popularity, ale současně značná komplikace při sportovním vývoji.
Mladí basketbalisté běžně potřebují čas, aby si zvykli na tempo NBA, naučili se rozhodovat proti kvalitnějším obráncům a našli konkrétní roli, ve které mohou být užiteční. Bronny však tento proces absolvuje pod velmi silným veřejným dohledem.
Jeho výkony se často neposuzují pouze podle toho, zda odpovídají možnostem mladého hráče bojujícího o minuty na palubovce. Neustále se také porovnávají s kariérou jeho otce. Jenže Bronny nikdy nemusel být druhým LeBronem, aby se dokázal prosadit. Potřebuje se stát hráčem, který má pro své mužstvo jasný basketbalový přínos.
Příprava ještě není rozsudek, ale varování ano
Čtyři přípravné zápasy samozřejmě nestačí k definitivnímu hodnocení celé sezony. Redick správně připomněl, že během tohoto období týmy experimentují a výsledky jednotlivých hráčů nemusejí přesně odpovídat jejich budoucím úkolům. Přesto není možné přehlížet, že Bronnyho současná čísla jsou slabá.
Lakers potřebují hráče, na které se mohou spolehnout při obraně, rozehrávce a případném zakončení. Pokud chce Bronny získat pravidelné minuty, musí právě v těchto oblastech předvést výraznější zlepšení. Redick mu zatím nechává prostor a oceňuje jeho tréninkové nasazení. To ale samo o sobě nezaručuje místo v rotaci.
Bronny James má slavné jméno, ale o svou další kariéru musí bojovat stejně jako ostatní mladí hráči. A veřejné hodnocení jeho trenéra ukazuje, že Lakers už nehodlají zaměňovat dobré tréninky za skutečný zápasový výkon.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NBC Sports – JJ Redick on Bronny James: I don't think he's played well in the four preseason games [2], CBS Sports – Lakers coach JJ Redick on Bronny James [3].