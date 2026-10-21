LeBron pokazil Knicks oslavu titulu. V novém dresu vyhrál, ale hlavní hvězdou byl někdo jiný

Madison Square Garden zažila večer, na který fanoušci New York Knicks čekali více než půl století. Hráči před začátkem nové sezony NBA převzali mistrovské prsteny a ke stropu slavné arény vystoupal banner připomínající titul z roku 2026. První od roku 1973.
Jenže když začal basketbal, slavnostní atmosféra se postupně změnila v nepříjemné zjištění. Philadelphia 76ers přijela s několika novými hvězdami a dokázala obhájce titulu porazit 106:100. Pro LeBrona Jamese to bylo první soutěžní utkání v novém dresu a zároveň začátek jeho čtyřiadvacáté sezony v NBA. Z pohledu statistik však nebyl hlavním hrdinou vítězství.
LeBron měl čtrnáct bodů. Maxey ukázal, kdo umí zápasy rozhodovat
James se při debutu za Philadelphii prezentoval především jako organizátor hry. Zaznamenal 14 bodů, devět doskoků a sedm asistencí, takže mu jen těsně unikl triple-double. Nejlepším střelcem Sixers byl Tyrese Maxey, který nasbíral 28 bodů. Jaylen Brown přidal 19 a Joel Embiid 13 bodů. Právě rozložení produktivity je pro Philadelphii velmi dobrou zprávou.
V létě se po příchodu Jamese a Browna objevovala otázka, jak si tolik výrazných hráčů rozdělí úkoly. LeBron byl po většinu kariéry zvyklý výrazně určovat podobu útoku, zatímco Maxey už v minulých sezonách ukázal, že může být hlavní střeleckou zbraní mužstva. První utkání naznačilo, že tyto role nemusí být ve vzájemném rozporu.
James dokáže připravovat příležitosti, Maxey je proměňovat a Brown s Embiidem přidávají další způsoby, jak dostat obranu soupeře pod tlak. Pro Philadelphia 76ers je důležité především to, že nemusí čekat na třiceti- nebo čtyřicetibodový výkon jediné hvězdy.
Knicks ztratili zápas v okamžiku, kdy potřebovali klid
New York se dlouho držel ve hře a ve druhém poločase měl několik možností utkání rozhodnout. Philadelphia však dokázala smazat dvoucifernou ztrátu a postupně převzít kontrolu nad skóre. Domácí se ještě v poslední čtvrtině přiblížili na jediný bod, když Karl-Anthony Towns trefil důležitou trojku. Sixers ale následně předvedli několik velmi kvalitních obranných situací. Právě obrana může být nejcennějším poznatkem z jejich prvního utkání.
Před sezonou se totiž diskutovalo, zda mužstvo s Jamesem, Brownem, Maxeym a Embiidem nebude v některých okamžicích příliš zranitelné při bránění rychlých protiútoků a soupeřových kombinací. Proti Knicks však dokázala Philadelphia v rozhodujících minutách zpomalit domácí útok a přimět soupeře k těžkým střelám.
Po Townsově trojce skóroval New York už jen ve dvou z posledních osmi útočných držení. Přestože se hostům také nepovedla každá ofenzivní akce, jejich obranná práce stačila k udržení náskoku.
Brunson neměl svůj večer. Knicks potřebovali víc než oslavu
Jalen Brunson zakončil utkání s 21 body, ale proměnil pouze šest z devatenácti střel z pole. Karl-Anthony Towns zaznamenal 19 bodů a dvanáct doskoků. New York tak v úvodu sezony narazil především na vlastní neefektivitu. Knicks jsou přitom známí schopností zvládat těsné koncovky. Právě takové zápasy jim v minulé sezoně pomohly dojít až k titulu.
Tentokrát ovšem v závěru nenašli dostatek kvalitních řešení. Philadelphia velmi dobře střídala obranné úkoly, snažila se zabránit nevýhodným situacím kolem Embiida a nutila Brunsona zakončovat přes těsně bránící hráče. Výsledkem byla porážka, která jistě pokazila část radosti z mistrovského večera.
Philadelphia má první vítězství. Teď musí ukázat, že dokáže vyhrávat pravidelně
Jedno utkání samozřejmě nedokazuje, že se Sixers automaticky stali hlavním favoritem na titul. Přesně takové vítězství ale potřebovali, aby ukázali, že ambiciózní letní přestavba dává smysl. LeBron nemusí být v každém zápase nejlepším střelcem. Naopak pro dlouhodobé fungování mužstva může být důležité, aby více odpovědnosti převzali mladší spoluhráči.
Maxey proti Knicks předvedl, že na takovou roli má dostatek kvality. Brown přidal univerzálnost a Embiid pomohl v situacích, kdy mužstvo potřebovalo zpomalit soupeřův útok.
James mohl v prvním zápase udělat to, co umí mimořádně dobře: řídit hru a pomáhat ostatním dostávat se do výhodných pozic. New York si v úterý převzal prsteny za minulou sezonu. Philadelphia si odvezla první důležitou odpověď na otázku, zda její nově sestavené mužstvo dokáže fungovat.
A pokud bude LeBron vedle Maxeyho, Browna a Embiida pravidelně vyhrávat podobným způsobem, nemusí mu vůbec vadit, že nebude každý večer hlavním hrdinou statistických tabulek.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NBA – 4 takeaways: New-look 76ers deliver at MSG to win season opener [2], NBA – Philadelphia 76ers vs New York Knicks, 20 October 2026 [3], People – LeBron James and the 76ers spoil Knicks' home opener [4].