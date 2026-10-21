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LeBron pokazil Knicks oslavu titulu. V novém dresu vyhrál, ale hlavní hvězdou byl někdo jiný

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New York Knicks slavili první titul NBA po 53 letech. Před začátkem nové sezony převzali mistrovské prsteny a v Madison Square Garden slavnostně vyvěsili šampionský banner. Jenže samotný zápas proti Philadelphii už domácím podle představ nevyšel. Sixers zvítězili 106:100 a LeBron James tak při své premiéře v novém dresu porazil úřadující šampiony. Jednačtyřicetiletá legenda zaznamenala 14 bodů, devět doskoků a sedm asistencí, ale hlavním střelcem byl Tyrese Maxey s 28 body. Ještě důležitější než individuální výkony byla obrana Philadelphie v rozhodujících minutách.
ARCHIV

ARCHIV

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:11

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