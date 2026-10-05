Ryzen Z3 pro konzole je semi-custom: 4× Zen 6(c), 2× Zen-LP a 768 SP RDNA 4M

Ryzen Z3 pro konzole je semi-custom: 4× Zen 6(c), 2× Zen-LP a 768 SP RDNA 4MPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AMD Ryzen Z3Zdroj: ChatGPT
Článek byl publikován 05.10.2026 08:00
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