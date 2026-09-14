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Rychlý čoko dezert: Čokoládová pěna s malinovým přelivem a sametově jemnou strukturou

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Čokoládová pěna je přesně ten dezert, který vypadá slavnostně, ale ve skutečnosti na něm není nic složitého. Tahle verze je bez vajec, takže odpadá nervozita ze syrových žloutků, a přitom zůstane pěkně nadýchaná i dost čokoládová.
Fotografie k čokoládově pěně

Fotografie k čokoládově pěně

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Není to dort, a přesto sklízí potlesk: Čokoládová pěna s intenzivní chutí a sametově jemnou strukturou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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