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Rozkrojený brambor v koupelně. Poličte dokonalou past

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Obyčejný brambor dokáže doslova divy. Ne, teď nemáme na mysli brambory, které se běžně používají v kuchyni. Jasně, takové hranolky, vařené brambory, šťouchané brambory nebo dokonale sametová bramborová kaše patří mezi delikatesy, jež člověku zvednou náladu. Brambor se dá použít ale úplně jinak. Třeba v koupelně. Stačí ho rozkrojit na poloviny a nechat někde v rohu koupelny. Stane se z něj dokonalá past na živočichy, které v koupelně skutečně nemusíte.
Brambor na rybenky

Brambor na rybenky

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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