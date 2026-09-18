Mražení rajčat: skvělý způsob, jak zachovat čerstvou chuť

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Mražení rajčat: skvělý způsob, jak zachovat čerstvou chuťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Už jste jistě sklidili na svých zahrádkách minimálně pár plodů oblíbené zeleniny a možná pomalu přemýšlíte nad tím, jak naložit s jejich nadbytky. Jestliže vás už nebaví klasický způsob zpracování rajčat, což je výroba kečupu, omáček, leča nebo sušení, vsaďte na poněkud netradiční možnost, kterou je zamrazování. Přitom zmrazit lze jak celá rajčata, tak jejich kousky nebo dokonce pyré. Poradíme vám, jak na to.
rajčata
Zdroj: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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