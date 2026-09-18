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Mražení rajčat: skvělý způsob, jak zachovat čerstvou chuť

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Už jste jistě sklidili na svých zahrádkách minimálně pár plodů oblíbené zeleniny a možná pomalu přemýšlíte nad tím, jak naložit s jejich nadbytky. Jestliže vás už nebaví klasický způsob zpracování rajčat, což je výroba kečupu, omáček, leča nebo sušení, vsaďte na poněkud netradiční možnost, kterou je zamrazování. Přitom zmrazit lze jak celá rajčata, tak jejich kousky nebo dokonce pyré. Poradíme vám, jak na to.
rajčata

rajčata

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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