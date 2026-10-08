Rok s helmičkou. Laďka Něrgešová připomněla zásadní etapu léčby, moderátorka se nevzdává

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Rok s helmičkou. Laďka Něrgešová připomněla zásadní etapu léčby, moderátorka se nevzdáváPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Moderátorka Laďka Něrgešová si připomněla rok od chvíle, kdy se součástí její léčby glioblastomu stal přístroj využívající takzvaná nádorová elektrická pole. Zařízení známé pod názvem Optune musí mít připojené po značnou část dne a jeho používání zasahuje i do běžných činností. Od stanovení vážné diagnózy přitom pokračuje nejen v léčbě, ale také se částečně vrátila k práci a cestování.
Rok s helmičkou. Laďka Něrgešová připomněla zásadní etapu léčby, moderátorka se nevzdáváZdroj: Instagram
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 08.10.2026 09:43
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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