Alena Schillerová naservírovala Česku víkendovou porci hospodářského optimismu. Dálnice budou hotové, životní úroveň poroste, nemocnice dostanou peníze, armáda protivzdušnou obranu a Evropská komise už prý českému rozpočtu zvedá palec. Ministryně financí nezapomněla ani na oblíbené politické strašáky. ODS obvinila ze snahy připravit zdravotnictví o miliardy, TOP 09 z útoku na důchody a Starostům připsala rovnou schizofrenii. Jenže pod jejím velkolepým vyprávěním se začaly hromadit otázky, které do ministerské pohádky o prosperitě vůbec nezapadly. Připomněli položku, ke které se správkyně státní pokladny ve výčtu budoucích úspěchů nedostala.
Alena Schillerová se chopila českého státního rozpočtu a předvedla hospodářský zázrak, alespoň pokud se všechno podaří přesně podle ministerských slibů. Česká republika se dočká nových dálnic, lidé vyšší životní úrovně, nemocnice dalšího rozvoje a armáda konečně dostane protivzdušnou obranu. Ministryně financí vyjmenovala budoucí úspěchy vlády Andreje Babiše včetně konkrétních dálničních spojení a investic do veřejných služeb. „Vážení přátelé, dostavíme dálnici z Brna do Vídně, z Prahy do Karlových Varů, z Hradce Králové do Olomouce. Zvýšíme životní úroveň zaměstnancům, seniorům, pracujícím rodičům, studentům. Dál budeme zlepšovat zdravotnictví, školství, vědu, kulturu. Vybavíme naši armádu protivzdušnými systémy, na které minulá vláda zapomněla,“ slíbila Schillerová. Velkolepý seznam korunovala předpovědí, která by si zasloužila přinejmenším slavnostní fanfáry. „Investice budou příští rok nejvyšší v dějinách země a přitom budeme mít nejnižší zadlužení ze všech států v okolí a výrazně pod průměrem Evropské unie,“ oznámila. V Česku se podle ministryně chystá rozpočtová prosperita, jejíž rozsah zatím překonávají pouze její vlastní sliby.
Na pomoc Schillerové přišla dokonce Evropská komise. „Sama Evropská komise nám dala palec nahoru,“ pochlubila se ministryně. Vzápětí přidala evropské hospodářské pořadí. „Podle jejích předpovědí dosáhne Česká republika jeden z nejvyšších růstů v Evropské unii, a to díky námi navrženému rozpočtu na rok 2027. Očekává se, že budeme 7. nejlepší z 27 států,“ oznámila. Předpověď hospodářského růstu Schillerová spojila přímo s rozpočtem připraveným jejím ministerstvem. Ani sestavení takové nádhery podle ní nebylo snadné. „Upřímně, byla to dřina takový rozpočet sestavit, a já jsem ráda, že prošel do konečného třetího čtení ve Sněmovně,“ svěřila se. Na závěr hospodářské přednášky připojila další ujištění. „S každým dalším rokem budeme schodky snižovat,“ slíbila. Ministryně oznámila evropský palec nahoru, pochválila rozpočtovou práci a předložila plán investic, jejichž uskutečnění bude záviset na skutečných příjmech a výdajích státní pokladny.
Za hospodářské neštěstí může ODS. Schillerová oprášila strašáka privatizace
Ministryně financí nezůstala pouze u budoucích úspěchů. Pustila se také do ODS, TOP 09 a Starostů, kterým připsala řadu rozpočtových hříchů. ODS a TOP 09 obvinila ze škrtů a připomněla jejich předchozí působení ve vládě. „Teď ale musíme investovat, pokud nemáme stagnovat nebo se rovnou propadnout do recese, jak jsme všichni v novodobých dějinách zažili, když státní kasu ovládala ODS nebo TOP 09,“ prohlásila Schillerová. Vzápětí vytáhla rozpočtové návrhy opozice a začala s jejich pomocí rozdávat vysvědčení jednotlivým stranám. Pro Starosty si připravila rovnou psychiatrické označení.
„Cirkus během druhého čtení ve Sněmovně jste asi čekali všichni. Jednotlivé opoziční strany vystupovaly a hlásaly, že je potřeba někde ubrat, někde přidat. Bylo jim úplně jedno, že jejich návrhy by způsobily destrukci něčeho důležitého nebo naopak ještě zvýšily schodek, za který nás kritizují,“ pustila se ministryně do opozičních poslanců. První zásah dostali Starostové. „Vtipní byli Starostové. Žádali víc peněz na humanitární projekty v Africe a zároveň jedním dechem kritizovali příliš velký schodek,“ prohlásila Schillerová. Následoval výlet k někdejšímu ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi a jeho postoji k migraci. „Vypadá to, že se tahle strana potýká se schizofrenií už od doby, kdy její předseda Rakušan hlasoval jako ministr vnitra pro přerozdělování migrantů do Česka a zároveň lidem tvrdil, že se nic takového nestalo,“ pokračovala. Ministryně financí zařadila psychiatrické označení mezi argumenty rozpočtové rozpravy. Pro další část politického hodnocení si vybrala ODS, kterou obvinila ze snahy krátit výdaje na platy státních zaměstnanců a zdravotnictví.
„ODS zase navrhovala vzít hasičům, policistům, vojákům, učitelům, sestřičkám a dalším státním zaměstnancům na platech 20 miliard. Nepřiložila k tomu vůbec žádnou analýzu, ani sebemenší myšlenku, jak by takový řez mohl fungovat,“ obvinila občanské demokraty. Ještě ostřejší slova si připravila pro zdravotnictví. „Dál navrhovali sebrat zdravotnictví 11 miliard, což je jejich oblíbená disciplína. Za své minulé vlády přivedli zdravotní systém na pokraj finančního kolapsu. Kdyby k němu došlo, byl by to výborný argument pro privatizaci českého zdravotnictví. Tajný sen ODS už od devadesátek,“ prohlásila Schillerová.
Po ODS se dostalo i na TOP 09. Schillerová její poslance obvinila ze snahy omezit výdaje na důchody a sociální dávky, ale ironické poznámky si tentokrát nenechala pro sebe. „I TOP 09 přišla se svou špetkou moudrosti. Taky chtěli, abychom ubrali policistům a hasičům. Seniorům navrhli vzít rovnou 13 miliard. Vůbec se neobtěžovali s faktem, že takové snížení je proti zákonu. K tomu by rádi zrušili peníze na nemocenskou, mateřskou a ošetřovné. Koumáci, co říkáte?“ otázala se ministryně. Opozici označila za autory více než stovky nesmyslů a celé její rozpočtové úsilí smetla jediným odsudkem. „Nechci a nemám čas se rozepisovat o těch 100+ nesmyslech, s nimiž opozice přišla. Vždyť ani oni nevěnovali čas svým vlastním návrhům a jen nastříleli čísla, která by se snad podle nich mohla objevit v novinových titulcích,“ prohlásila Schillerová. Opoziční návrhy nestály podle ministryně ani za podrobnější rozbor, zato údajný tajný privatizační sen ODS a psychiatrické označení Starostů si v rozpočtovém vystoupení místo našly.
Schillerová slibovala dálnice. Sto milionů za Penam zůstalo na bedrech státu
Schillerová zveřejnila velkolepé rozpočtové vystoupení v den, kdy se veřejnost dozvěděla nové podrobnosti o stomilionové dotaci pro Pekárnu Zelená louka ze skupiny Penam. Společnost patří do holdingu Agrofert, v minulosti spojeného s Andrejem Babišem, nyní zaparkovaného ve svěřenských fondech. Evropská komise odmítla dotaci na výrobní linku pro údajně inovativní toastový chléb proplatit. Český stát však peníze již vyplatil a Ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Karlem Havlíčkem zastavilo jejich administrativní vymáhání. Rozhodnutí padlo v březnu letošního roku s odůvodněním, že uplynula zákonná lhůta pro odnětí podpory. Ministerstvo řízení zahájilo až v říjnu 2021, přestože příslušná lhůta skončila již v únoru stejného roku. Karel Havlíček stál v čele resortu i tehdy. Vedle slibovaných dálnic, rekordních investic a rostoucí životní úrovně se objevila jedna konkrétní položka ve výši sto milionů korun, kterou stát z evropských fondů zpět nedostal.
Případ má rovněž trestní pokračování. Pekárna Zelená louka a dva bývalí členové jejího vedení čelí obžalobě kvůli podezření z dotačního podvodu. Vinu odmítají a holding Agrofert trvá na oprávněnosti dotace. Administrativní vymáhání skončilo, případná náhrada škody může ještě vyplynout ze soudního rozhodnutí. Schillerová však ve víkendovém rozpočtovém vyprávění žádnou podobnou položku nerozebírala. Namísto stomilionového toastového chleba nabídla rekordní investice, úspěšné hospodářské předpovědi a další kritiku ODS. Evropská komise, na jejíž palec nahoru se Schillerová odvolávala, přitom odmítla spornou dotaci proplatit. Jedna evropská instituce se v ministrově příspěvku objevila jako potvrzení rozpočtového optimismu, zatímco její odmítavý postoj ke stomilionové podpoře pro Agrofert v něm zmíněn nebyl.
Zatímco Schillerová vyjmenovávala budoucí úspěchy vlády, část diskutujících obrátila pozornost přímo k někdejšímu Babišovu holdingu. Jeden z prvních komentářů se místo pochvaly věnoval dotacím pro Agrofert. „A další linky na toustový chleba? Další vyhozené peníze na dotacích pro Agrofert, SynBiol, Hartenberg? Úprava státního zřízení České republiky na divizi Agrofertu? Kolik to dělá v navrhovaném rozpočtu?,“ otázal se diskutující. Další již na obvyklé zdvořilosti rezignoval. „A kdy dostanete z Bureše těch sto mega na toustový chleba?,“ dožadoval se odpovědi. Ministrynina přehlídka budoucích dálnic a vyšších životních standardů dostala konkurenci v podobě výrobní linky.
Alenčina rozpočtová pohádka narazila. Lidé vytáhli Agrofert i Kobru 26
Komentáře pod Schillerové příspěvkem se začaly plnit otázkami na Agrofert a Havlíčkovo ministerstvo. Jeden z diskutujících připomněl ministryni její někdejší projekt boje proti daňovým únikům. „Jednomu důchodci zvyšujete životní úroveň úplně skvěle. Teď by se hodila ta vaše slavná Kobra 26, aby vymohla 100 000 000 z Penamu. To asi neklapne, že jo,“ vzkázal jí. Další se obrátil přímo ke Karlu Havlíčkovi. „Alenko, co těch sto míčů, na které se Karel vybodl? Nebudou chybět v rozpočtu?,“ připomněl diskutující. Schillerová předtím slíbila rekordní investice a postupné snižování schodků.
Další komentáře byly ještě méně shovívavé. „Kde vyšašíte sto míčů za tousťák?,“ zeptal se jeden z diskutujících. „Dostanou všichni důchodci taky sto milionů?“ přidal další. Ministryně, která v úvodu slibovala zvýšení životní úrovně seniorů, dostala připomínku, že sto milionů korun představuje pro běžného důchodce částku poněkud vzdálenou každodenní realitě. Následoval požadavek na konkrétní odpověď. „Můžete přestat ignorovat, na co se vás lidé ptají, a odpovědět, jak budete řešit vymáhání 100 000 000 Kč?,“ zaznělo pod příspěvkem. Ani tím výčet dotazů nekončil. „Kdy vrátíte, co oligarcha krade?,“ otázal se bez servítek další komentující.
Schillerová předložila také velmi optimistický obraz státního zadlužení. Česká republika má podle jejího ujištění investovat více než kdykoli předtím a současně si udržet mimořádně nízký dluh ve srovnání se sousedy. V komentářích se proto objevily otázky na financování slibovaných investic. „Kde na to chceš, Alenko, vzít? Další dluhy? Další daně? Vždyť Andrej říkal, že EU sníží peníze na dotace. Co zase slibuješ?,“ zeptal se jeden z diskutujících. Další se pozastavil nad výší plánovaného rozpočtového schodku. „Pochválit se za sekeru 400 miliard hned první rok, to chce mozek akvarijní rybičky ze zverimexu,“ napsal ministryni financí ostře.
Někteří diskutující nešetřili ani osobními poznámkami. „Když jsem to začal číst, opravdu jsem myslel, že je to nějaká recese a bude to mít vtipné rozuzlení. Ale ona to ta tetka fakt myslí vážně. Nejvíc bych vypíchl větu, že byla dřina takový rozpočet sestavit,“ vysmál se ministryni jeden z kritiků. Další jí doporučil změnu literárního žánru. „Jako ministryně financí stojíte za h…, ale psaním pohádek byste mohla prorazit,“ vzkázal. Jiná reakce označila její rozpočtové sliby za vyprávění pro děti v mateřské škole. Ministrynino vyprávění o náročné přípravě rozpočtu a slibované hospodářské prosperitě sklidilo namísto obdivu pořádnou porci výsměchu.
Schillerová slíbila vyšší životní úroveň. Důchodci jí připomněli tři stovky
Schillerová v úvodu vystoupení slíbila také zvýšení životní úrovně seniorů. Ani tento závazek nezískal mezi diskutujícími všeobecné nadšení. „To, jak zvýšíte úroveň důchodcům, je vidět z toho, o kolik zvýšíte důchody v příštím roce. A neargumentujte nějakými dvěma tisíci, které nejsou vůbec jisté. Už nevěřím nikomu nic. Je to tak – sliby se slibují, blázni se radují,“ vzkázala ministryni jedna z diskutujících. Další připomněla očekávané výdaje domácností. „Od nového roku zvýšení nájmu, elektřiny, vody, tepla, a pozor, důchodcům zvýšení důchodu o tři stovky. To je tedy super,“ zaznělo. Ministryně slíbila životní úroveň vyšší pro zaměstnance, seniory, pracující rodiče i studenty. Její publikum začalo porovnávat budoucí prosperitu s výdaji, které domácnosti čekají mnohem dříve než dokončení dálnice do Vídně.
Výhrady mířily také na ministryniny útoky proti bývalé vládě. Schillerová znovu vytáhla ODS a TOP 09 jako původce hospodářských problémů, část diskutujících však odmítla přijmout její hodnocení předchozího kabinetu. „Přestala jsem číst ve chvíli, kdy jste naznačila, že výsledkem bývalé vlády byla stagnace a recese. Vážená, co to melete? Komu lžete?,“ ohradila se další z kritiček. Jiný komentující se spokojil s ještě stručnějším hodnocením. „Nevěřím vám ani slovo,“ napsal. Ministryně nabídla připomínku předchozích vlád ODS a TOP 09, obvinění z privatizačních plánů a výčet údajně nesmyslných opozičních návrhů. Lidé jí ale vedle toho připomněli otázky současného rozpočtu, výši důchodů i sto milionů korun z veřejných peněz pro společnost patřící do bývalého Babišova koncernu.
Schillerová se v závěru vystoupení rozhodla přidat ještě trochu optimismu. „Pro mě je důležité, že náš zákon o státním rozpočtu 2027 prošel druhým čtením, teď ho ještě opět projednáme v rozpočtovém výboru a jde se do finále,“ pochlubila se. Následovalo další slavnostní ujištění o bezpečnosti a prosperitě. „Naše země bude mít zajištěný rozvoj a bezpečnost, jak jsme slíbili voličům. A schodek budeme rok po roce snižovat, abychom právě ten rozvoj a bezpečnost neohrozili,“ prohlásila ministryně. Po rozpočtové přednášce, útocích na opozici a oznámení budoucích hospodářských úspěchů přišel téměř rodinný závěr. „Krásný víkend, přátelé. Užijte si sníh, ale taky si na něj dejte pozor, pokud budete zrovna za volantem,“ popřála Schillerová. O stomilionové dotaci pro Penam se ve víkendovém přání pragmaticky nezmínila.
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