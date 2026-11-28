V Praze se na Mikuláše nemusí čekat až do 5. prosince. První čerti a andělé vyrážejí za dětmi už o posledním listopadovém víkendu a během dalšího týdne se nadílky rozběhnou po celé metropoli, od tradičních oslav na náměstích až po muzea, vlaky a podzemí.
Už tento víkend vyjíždějí parní vlaky
Letošní oslavy v metropoli startují s předstihem už o víkendu 28. a 29. listopadu 2026, kdy na koleje vyjíždějí historické soupravy. V sobotu 28. listopadu míří odpoledne parní vlak z Prahy-Braníka na Karlštejn a zpět. Celou cestu vozy prochází mikulášská družina a v cíli zůstává čas prohlédnout si lokomotivu zblízka. Po oba víkendové dny navíc z Prahy 4 vyjíždí také Čertohráček, mikulášský víkend s Cyklohráčkem.
V neděli 29. listopadu na sobotní jízdy navazuje okružní výlet Párou Posázavím z Prahy 10, při kterém v Týnci nad Sázavou čeká na nádvoří hradu zdobení perníčků, dílničky pro děti a malé tržiště. Kdo dá o posledním listopadovém víkendu přednost akci na jednom místě, může v sobotu nebo v neděli zamířit do Prahy 18 na program Z Peklíčka do Nebíčka.
Na Výstavišti se v neděli bruslí zdarma
O nedělním odpoledni 29. listopadu se koná také Mikuláš Prahy 7 na pražském Výstavišti. V Malé sportovní hale poběží zdarma od 15:15 do 17:15 veřejné bruslení. Na to mohou rodiny přijít s vlastními bruslemi i bez nich. Na místě bude k dispozici půjčovna, vyplatí se ale dorazit včas, protože počet bruslí je omezený a předem se rezervovat nedají.
Souběžně běží od 15 do 18 hodin předvánoční program v nedalekém Ateliéru Na Výstavišti, kde si děti vyrobí drobnost pro radost, odnesou si fotografii z fotobudky a dostanou malou nadílku. Řidiči mohou zaparkovat přímo v areálu, nejblíže leží parkoviště P2 a k využití jsou také plochy P1 a P3.
Během týdne dorazí družina na letiště
Mikulášský program v Praze neutichne ani v pracovních dnech. Ve čtvrtek 3. prosince se Mikuláš s družinou ukáže na Letišti Praha v Praze 6 a tentýž den nadílka čeká také v historické mostecké věži v centru města.
Od čtvrtka se rozbíhají rovněž sváteční divadelní představení. Až do soboty 5. prosince se od 18 hodin hraje novocirkusové představení Mikuláš, souboj Nebe a Pekla. Na delší sérii zve Hurvínkův Mikuláš, který běží od 3. do 13. prosince, a to ve všední dny v 17 hodin a o víkendech v 11, 14 a 16:30 hodin. Činohra Když je v pekle neděle má pak dopolední termíny ve čtvrtek 3. prosince od 9:30 a v sobotu 5. prosince od 11 hodin.
V sobotu zaplní mikulášský program historické centrum
Největší výběr připadá na sobotu 5. prosince, kdy se nadílky rozběhnou přímo v centru města. Nejdelší program chystá Mariánské náměstí, kde dění poběží od 14 do 20 hodin, a nedaleké Staroměstské náměstí hostí od 16 do 17:50 Mikulášskou show. Na ni pak v podvečer od 17 do 19 hodin naváže mikulášský program na Václavském náměstí při Václavských Vánocích.
Živo bude ve stejnou dobu také na malostranském břehu Vltavy. Od 16 hodin startuje Mikuláš na Kampě spojený s rozsvícením vánočního stromu a ve 16:45 na něj nedaleko navážou Čerti na Čertovce, kde se mikulášská družina s návštěvníky potkává přímo z lodí.
Ve Staré čistírně zahraje ohnivý cirkus
Kdo chce sobotu 5. prosince strávit mimo hlavní náměstí, může zamířit do muzeí, technických památek nebo do podzemí. Ve Staré čistírně v Bubenči zahraje soubor Sacra Cirkus v 11 a v 18 hodin čtyřicetiminutovou pohádku s ohnivou show, Mikulášem na chůdách a čerty chrlícími oheň. V Muzeu MHD v Praze 6 zase děti od 13 do 17 hodin potkají mezi historickými vozy Mikuláše s dárečky, a to v ceně běžné vstupenky.
Muzeum Prahy chystá od 10 do 16 hodin bezplatné mikulášské pátrání, při kterém si Mikuláš s dětmi hraje ve výstavních sálech na schovávanou. Od 12:27 do 16:39 navíc podzemím projíždí speciální Mikulášská jízda metrem, od 14 do 18 hodin vítá návštěvníky Národopisné muzeum v Praze 5 a v 15 hodin zazní Mikulášská pohádka v Rudolfinu.
V sobotu se přitom slaví i na řadě dalších míst, od pražské zoo v Praze 7 přes Vozovnu v Praze 3, Beachklub Ládví v Praze 8 a charitativní bazar v Pražské křižovatce až po Mikulášský vlak jedoucí z Prahy 5 údolím Vltavy do Vraného nad Vltavou. Celou sérii pak v neděli 6. prosince uzavře Putování za Mikulášem v Praze 4.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kudyznudy, navystavisti, kudyznudy, prazskezkratky.cz/mikulas-v-praze-bez-rezervace/, prague.eu/cs/akce/kam-za-mikulasem, praha7.cz/mikulasske-brusleni-na-vystavisti-26//).