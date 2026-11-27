Pečený jsem měla dlouho zařazený mezi jídla, do kterých se člověk doma raději nepouští. Takové to klasické „tohle dělala dobře jen babička“. Moje první samostatná verze taky nebyla vepřový bok žádná sláva. Maso bylo suché, kůže se táhla jako podrážka a knedlík se rozjel dřív, než jsem ho stihla pořádně přeříznout nití. Pak přišlo pár dalších pokusů, pár poznámek tužkou na okraji receptu a taky několik omylů, které si člověk zapamatuje. Dnes už vím, kde se to nejčastěji pokazí. U nás se tenhle oběd usadil hlavně na neděli. Když z trouby vytáhnu zlatý bůček, kůže pod nožem zapraská a po bytě jde česnek s kmínem, málokdo u stolu řeší, kolik nádobí po tom zůstalo.
U
bůčku se všechno točí hlavně kolem dvou věcí: kůže musí být dobře naříznutá a maso potřebuje čas. Připomínám i pečení na vlastních kostech nebo na roštu, aby bok neležel celou dobu přímo ve výpeku. Zespodu se pak tolik nedusí a kůže má mnohem lepší podmínky k tomu, aby byla opravdu křupavá, ne jen tvrdá. Vyšší teplota na začátku pomůže povrch zatáhnout a chytit barvu, potom je lepší ubrat a nechat troubu pracovat pomaleji. Správně upečený bok má být měkký, šťavnatý a pod křupavou vrstvou se skoro rozpadat. U nás mizí z pekáče většinou rychleji, než by se slušelo přiznat.
Můj tip z kuchyně: Než bůček osolíte, položte ho kůží nahoru do čistého dřezu a přelijte vroucí vodou. Kůže se stáhne, zářezy se rozevřou a sůl s kmínem se dostanou přesně tam, kde mají být. Tenhle trik jsem převzala od Kuchařky pro dceru a už ho nedělám jinak. Na výsledné kůži je to znát, a při krájení i slyšet. Recept na pečený vepřový bok s dušeným zelím a kynutým knedlíkem
Celková délka přípravy: přibližně 3 hodiny Ingredience k přípravě Pečený bok: cca 1,2 kg vepřového boku, nejlépe s kůží 1 lžička soli 1 lžička celého kmínu 3 stroužky česneku, prolisované pepř podle chuti 200 ml vody do pekáče Dušené kysané zelí: 500 g kysaného zelí, propláchnutého 1 ks cibule, nakrájené nadrobno 1 lžíce sádla 1 lžička cukru (volitelně) 250 ml vody nebo vývaru 1 menší brambora nastrouhaná najemno (na zahuštění) Kynutý knedlík: 500 g hladké mouky 250 ml vlažného mléka 1 ks vejce 1 kostka droždí (42 g) 1 lžička soli 2 rohlíky nakrájené na kostičky Postup přípravy pečeného vepřového boku s dušeným zelím a domácím knedlíkem
1. Vepřový bok opláchněte a opravdu dobře osušte papírovou utěrkou. Kůži ostrým nožem nařízněte do mřížky, ale neřežte hluboko do masa. Stačí projít kůží. Potom maso položte kůží nahoru do dřezu a přelijte vroucí vodou. Kůže se stáhne a řezy se otevřou. Bok ze všech stran osolte, opepřete, posypte
kmínem a vetřete do něj prolisovaný česnek. Nechte ho aspoň 15 minut odpočívat.
2. Troubu předehřejte na
160 stupňů. Maso dejte do pekáče kůží nahoru, přilijte 200 ml vody, přiklopte nebo zakryjte alobalem a vložte do trouby. Přikryté ho pečte 90 minut. V páře hezky povolí, změkne a zbytečně se nevysuší.
3. Po devadesáti minutách pekáč odkryjte a teplotu zvyšte na
200 stupňů. Dopékejte ještě 30 až 40 minut. Zhruba každých deset minut maso přelijte výpekem nebo tukem z pekáče. Tohle je fáze, kdy se rozhoduje o kůži. Další vodu už nepřidávejte, protože by povrch zvlhl a místo křupnutí by zůstal spíš gumový.
Škvarky z vlastní kuchyně: Křupavé, voňavé a bez zbytečných polotovarů Teď si připravíme knedlíky
1. Do vlažného mléka rozdrobte
droždí, přidejte špetku cukru a nechte kvásek na teplém místě vzejít. Většinou stačí kolem 10 minut, nahoře se udělá pěna. Do mísy dejte mouku, sůl, vejce a hotový kvásek. Vypracujte hladké těsto; když trochu lepí, není to hned problém. Pokud chcete knedlíky nadýchanější a víc domácí na řezu, přidejte kostičky rohlíků. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte kynout 45 až 60 minut, dokud zhruba nezdvojnásobí objem.
2. Z vykynutého těsta vytvarujte dvě šišky. Vařte je v páře
20 až 25 minut, případně ve vroucí osolené vodě 18 až 20 minut. V polovině vaření je opatrně otočte. Hotové knedlíky hned na několika místech propíchejte špejlí, aby vyšla pára a nesrazily se. Na plátky je krájejte nití. Foto: Cooky.cz, Takhle se peče bůček, aby kůrka skutečně praskala: Pomalé pečení, česnek a trpělivost, která se vyplatí Dušené zelí, jednoduchá, ale zásadní příloha
1. Na
sádle osmahněte cibuli dozlatova. Tady se nevyplatí spěchat, světlá cibule udělá zelí chuťově plošší. Přidejte propláchnuté kysané zelí, podlijte vodou nebo vývarem, přikryjte a duste 20 až 30 minut, až změkne. Dochuťte solí, případně lžičkou cukru, pokud je zelí příliš ostré. Nakonec vmíchejte najemno nastrouhanou syrovou bramboru. Jedna menší bohatě stačí. Zelí se zahustí a na talíři nebude utíkat do stran.
2. Upečený bok vyndejte z trouby a před krájením ho nechte
10 minut odpočinout. Maso se zklidní, šťáva zůstane uvnitř a nebude vytékat při každém řezu. Podávejte s knedlíkem, zelím a trochou výpeku přes maso. Tipy redakce: Přelévání místo podlévání: Jakmile pekáč odkryjete kvůli finálnímu dopékání, vodu už nepřilévejte. Maso polévejte jen výpekem nebo vypečeným tukem. Voda by kůži znovu zvlhčila a křupavý povrch by se nemusel povést. Česnek přidejte později: Pokud chcete výraznější česnekovou chuť, můžete prolisovaný česnek dát do pekáče až přibližně hodinu před koncem pečení. Při dlouhém pečení v horké troubě umí česnek zhořknout a pokazit výpek. Zelí a jeho benefity: Kysané zelí podle Healthline obsahuje probiotika, vitamín C a K a podporuje trávení. Propláchnutí pod vodou zmírní kyselost. Část probiotik se zachová, pokud zelí nebudete vařit zbytečně dlouho. Knedlík bez páry: Když nemáte parní hrnec, použijte velký hrnec s vroucí vodou a pokličkou. Šišku vložte do vody, přikryjte a vařte. V polovině ji otočte, jinak spodní část snadno zůstane hutnější a mokrá.
Silvestrovský vepřový bok. Bůček uvařený a obalený v červené paprice a směsi koření
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline