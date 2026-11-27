patří k Medové trubičky , u kterého člověk během pečení snadno zapochybuje, proč se do toho zase pouštěl. Horké plátky se musí stáčet hned, bez odkladu, jinak z nich zůstanou jen cukroví křupavé placičky. Jenže po naplnění karamelovým krémem se s nimi stane přesně to, kvůli čemu se dělají každý rok znovu: povolí, zvláční a dostanou správnou křehkost. Tohle není recept, který by šel dělat jedním okem u televize. Spíš se hodí stát u trouby, mít po ruce židli a ideálně i někoho, kdo podá další plech.
Recepty se v detailech trochu liší, základ ale zůstává podobný:
mouka, cukr, . Někdo vykrajuje kolečka, jinde se těsto prostě nakrájí na čtverečky. Použít se dají kovové trubičky, v nouzi poslouží i obyčejná vařečka. Nejvíc záleží na těstě. Musí se vyválet opravdu med, vejce a trochu sody tenounce, skoro jako na nudle. Jakmile zůstane silnější, upeče se spíš jako sušenka a z křehké trubičky nebude skoro nic. Recept na křehké medové trubičky
Doba přípravy: 1 hodina + chlazení těsta alespoň 2 hodiny Co potřebujeme Těsto: 370 g hladké mouky 240 g moučkového cukru 80 g medu 2 ks vejce 1 lžíce mléka 1/2 lžičky jedlé sody Krém a dokončení: 1 až 2 plechovky karamelového Salka 250 g másla 100 g hořké čokolády Postup přípravy krémových medových trubiček
1. Z
mouky, cukru, medu, vajec, mléka a sody vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie nebo sáčku a dejte nejméně na 2 hodiny do chladu. Klidně tam může zůstat do druhého dne.
2. Troubu předehřejte na
180 až 200 °C. Plech vymažte tukem, případně ho vyložte pečicím papírem. Formičky na trubičky zlehka potřete tukem, aby se z nich upečené těsto sundávalo bez zbytečného trhání.
3. Odleželé těsto rozválejte na velmi tenký plát. Vykrajujte kolečka o průměru asi
5 až 8 cm, podle toho, jak velké trubičky chcete mít hotové.
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4. Každé kolečko natočte na formičku a položte na plech. Pečte přibližně
8 až 10 minut. Jakmile okraje jen lehce chytnou barvu, stačí. Delší pečení jim moc neprospěje.
5. Upečené kousky stahujte z formiček
ještě horké. Není to úplně příjemná práce, prsty se ozvou rychle. Když se ale čeká moc dlouho, těsto ztvrdne a se stáčením je konec.
6. Změklé
máslo vyšlehejte s karamelovým Salkem na hladký krém. Pokud působí řídce, dejte ho na chvíli do lednice.
7. Konce trubiček namočte do
rozpuštěné čokolády a nechte zaschnout. Až potom je naplňte krémem. Foto: cooky.cz, Křupnou a zmizí dřív, než stačí vychladnout: Medové trubičky s jemným krémem jako cukrářská nostalgie
Hned po upečení budou trubičky tvrdé, někdy až překvapivě. Po naplnění během jednoho až dvou dnů zvláční a zkřehnou. U medového těsta je to normální, není důvod je hned odepisovat.
TIP: Když stáčíte bez pomocníka, přitáhněte si k troubě židli, přes koleno dejte utěrku a pečte raději menší dávky. Na pohled to není žádná vánoční idyla, ale trubičky se tak zvládají o poznání líp. Často kladené otázky o medových trubičkách
Musí se dělat jen s karamelovým krémem?
Nemusí. Hodí se i máslový krém nebo likérová náplň. Karamelové Salko je ale osvědčená varianta a s medovým těstem chuťově dobře sedí.
Proč trubičky po upečení ztvrdnou?
Takové těsto se tak prostě chová. Suché upečené trubičky změknou až od náplně, proto je lepší plnit je aspoň den před podáváním.
Kolečka, nebo čtverečky?
Použít se dá obojí. Někdo vykrajuje kolečka, někdo těsto krájí na čtverce. Chuť zůstane stejná, rozhodující je hlavně to, co se vám bude lépe natáčet na formičku.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline