Na kynuté těsto mě občas přepadne chuť jen tak, bez velkého plánování. Někdo se mu vyhýbá, protože působí pracně, ale když má člověk chvíli na kynutí, není na něm vlastně nic záludného. Tyhle rohlíčky plním makovou a ořechovou náplní, těsto se dobře válí, pod rukama se netrhá a po upečení zůstávají rohlíčky měkké i druhý den. Navíc se z jedné dávky udělají rovnou dvě příchutě. Doma tím odpadá klasické dohadování, jestli má být mák, nebo ořechy.
Není to žádná cukrářská vitrína ani zdobení na soutěž. Spíš obyčejný domácí plech, ze kterého se chodí
nenápadně ujídat, až zbydou jen drobky. Polovinu dělám většinou ořechovou, polovinu . Když jsou ve spíži mandle, hodím pár plátků nahoru. Rohlíčky hned vypadají o něco slavnostněji a práce je to skoro žádná. makovou
Základ je
dobře vypracované kynuté těsto a náplň, která drží tvar, ale není suchá jako hlína. U ořechové se mi osvědčilo šetřit s mlékem, přidat bílek a nechat směs jen tak vláčnou, aby se dala pohodlně nanést.
Můj tip zní: Náplň pokládejte blíž k širšímu konci trojúhelníku a při prvním zatočení trochu přimáčkněte boční rohy. Rohlíček se pak při pečení tolik nerozjede a náplň nemá kam utéct. Recept na lahodné kynuté rohlíčky se dvěma náplněmi
Rozpis počítá s rohlíčky s
ořechovou i makovou náplní. Pokud chcete péct jen jednu variantu, připravte dvojnásobné množství vybrané nádivky a druhou jednoduše vynechte.
Počet porcí: asi 16 rohlíčků Ingredience pro přípravu Suroviny na kynuté těsto 450 g hladké mouky 70 g cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 100 g másla 200 ml mléka 20 g čerstvého droždí 2 žloutky kůra z 1 citronu 1 špetka soli Ořechová náplň 200 g mletých vlašských ořechů 50 ml teplého mléka 100 g moučkového cukru 1 bílek 1 lžíce rumu Maková náplň 180 g mletého máku 100 ml mléka 80 g moučkového cukru 1 lžíce rumu 1 lžička vanilkového cukru Dokončení 1 vejce na potření 2 lžíce plátků mandlí na posypání Postup přípravy domácích kynutých rohlíčků
1. Do části vlažného
mléka nasypte trochu cukru, rozdrobte droždí a nechte vzejít kvásek. Většinou stačí asi 10 minut. Mléko má být jen vlažné, ne horké, jinak droždí zbytečně potrápíte a kvásek nemusí dobře naskočit.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přisypte zbytek cukru, vanilkový cukr, sůl a nastrouhanou citronovou kůru. Přidejte kvásek, zbylé mléko, žloutky a nakonec rozpuštěné máslo, které už stihlo trochu zchladnout.
3. Vypracujte hladké a pružné
těsto. Rukama to jde bez problémů, kuchyňský robot jen ušetří pár minut a trochu síly. Mísu přikryjte utěrkou a dejte ji na teplé místo asi na 45 až 60 minut. Těsto má viditelně nabýt, přibližně na dvojnásobek. Foto: Cooky.cz, Těsto nechte vykynout přibližně na dvojnásobek. Příprava náplní
4. Mezitím se pusťte do
ořechové náplně. Mleté vlašské ořechy promíchejte s moučkovým cukrem, přidejte teplé mléko, rum a nakonec vmíchejte bílek. Výsledkem má být měkká, vláčná směs, která se roztírá, ale neteče.
5. Na
makovou náplň dejte do menšího rendlíku mléko, cukr a vanilkový cukr. Přisypte mletý mák a krátce povařte, stačí 2 až 3 minuty. Potom rendlík odstavte, vmíchejte rum a nechte náplň vychladnout. Horká náplň by s těstem udělala neplechu. Foto: Cooky.cz, Náplně nechte pře plněním rohlíčků vychladnout.
6. Vykynuté
těsto rozdělte na dva stejné kusy. Každý vyválejte na kruh o průměru zhruba 28 cm. Obě placky nakrájejte na 8 trojúhelníků, stejně jako když krájíte dort nebo pizzu.
7. K širší straně každého trojúhelníku dejte lžičku
náplně. Část naplňte ořechovou směsí, část makovou. Kraje jemně přimáčkněte a rolujte ke špičce. Spíš pevněji, ale zase ne tak, aby náplň lezla ven už při stáčení.
8. Stočené
rohlíčky přeložte na plech vyložený pečicím papírem. Nechte je ještě přibližně 15 minut odpočinout. Troubu si mezitím předehřejte na 180 °C. Foto: Cooky.cz, Naplněné rohlíčky nechte ještě chvíli odpočívat na plechu.
9. Krátce před vložením do trouby potřete rohlíčky rozšlehaným
vejcem a posypte plátky mandlí. Po upečení budou lesklé a mandle na povrchu lehce zkřupnou.
10. Pečte v předehřáté troubě přibližně
25 minut, dokud rohlíčky nezezlátnou. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci je lepší se na plech podívat. U kynutého pečiva někdy rozhodne i jedna minuta.
11. Hotové
kynuté rohlíčky přendejte na mřížku a nechte je vychladnout. Výborné jsou ještě vlažné, ale obstojí i úplně studené ke kávě nebo čaji. V dobře uzavřené dóze vydrží měkké i do druhého dne. Ještě pár rad na závěr ke kynutým rohlíčkům Když je maková náplň moc hustá, přidejte do ní lžičku mléka. Opravdu po troškách, protože z pevné náplně je řídká překvapivě rychle. Ořechovou náplň raději neřeďte dalším rumem. Jedna lžíce bohatě stačí, při pečení by jinak mohla z těsta vytékat. Nejlepší jsou rohlíčky ve chvíli, kdy už nepálí, ale pořád zůstávají měkké a voní po másle.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková