si řada lidí pořád představí hlavně jako misku Rybí salát majonézy, a kyselé okurky sterilované zeleniny, ve které někde je i ryba. Tahle verze je mnohem střídmější a pro běžnou večeři mi přijde praktičtější: zavináče, krátce spařená cibule, citronová šťáva a bílý jogurt. Nic složitého. Jen dvě věci se vyplatí nepodcenit, zavináče opravdu vymačkat a hotový salát nechat v lednici chvíli být.
Domácí rybí salát ze zavináčů se dělá na mnoho způsobů. Někdo do něj dává majonézu, jiný okurky, někde nechybí . V dalších verzích se zase pracuje s hutnější sterilovaná zelenina majonézovou zálivkou nebo s výraznějším octovým nálevem a kořením.
Jedno pravidlo je zásadní: Zavináče po vytažení z láku pořádně vyždímejte. Ne jen oklepat nad sklenicí a hotovo. Když v rybě zůstane moc nálevu, salát po chvíli zřídne a jogurt se rozjede do vodnaté omáčky. To už se napravuje dost špatně. Druhá důležitá věc je spařená cibule. Stačí pět minut v horké vodě. Ztratí ostrý říz, ale křupnutí jí zůstane. A zrovna tady se to hodí. Recept na lehký rybí salát ze zavináčů
Doba přípravy: 15 minut + chlazení alespoň 1 hodina Co potřebujeme 3 kusy zavináčů 1 větší cibule 1 čajová lžička citronové šťávy 500 g bílého jogurtu 1 špetka soli 1 špetka mletého pepře Postup přípravy svěžího rybího salátu
1.
Zavináče vyndejte z láku, v ruce je pečlivě vymačkejte a pak nakrájejte na menší kousky.
2. Rybu dejte do mísy, přidejte
sůl, pepř a citronovou šťávu. Se solí nespěchejte, zavináče bývají slané samy o sobě a chuťově se rozhodně neztratí.
Foto: cooky.cz, Rybí salát nepatří jen k lahůdkám: Domácí verze je poctivá, krémová a mile překvapí i odpůrce retro chutí
3.
Cibuli nakrájejte na tenké nudličky, přelijte horkou vodou a nechte zhruba 5 minut stát. Potom ji slijte a nechte dobře okapat, klidně ji ještě lehce promáčkněte v sítku.
4. K rybě přidejte spařenou
cibuli a bílý jogurt. Promíchejte tak, aby se jogurt dostal mezi všechny kousky, ale rybu zbytečně nerozmačkejte na kaši. Foto: cooky.cz, Rybí salát nepatří jen k lahůdkám: Domácí verze je poctivá, krémová a mile překvapí i odpůrce retro chutí
5. Salát dejte nejméně na hodinu do lednice. Když tam vydrží déle, třeba do druhého dne, chuť se obvykle spojí líp.
TIP: Kdo chce výraznější chuť, může přidat jednu najemno nasekanou sterilovanou okurku. Opravdu stačí jedna, jinak začne ryba v salátu rychle ustupovat. Často kladené otázky o rybím salátu
Můžu místo jogurtu použít majonézu?
Ano, bez problému. Je to klasická varianta, jen počítejte s tím, že salát bude hutnější a těžší. Dobře vychází i půl na půl: část jogurtu, část majonézy.
Proč se cibule spařuje?
Hlavně kvůli ostrosti. Syrová cibule dokáže v rybím salátu převálcovat skoro všechno, spařená zůstane křupavá, ale nebude pálit v puse ani v nose.
Jak dlouho rybí salát vydrží?
V lednici zhruba 1 až 2 dny. Je v něm ryba a jogurt, takže ho nenechávejte zbytečně stát na lince. Po nandání misku raději vraťte zpátky do chladu.
Dá se doplnit další zeleninou?
Dá, ale opatrně. V jiných receptech se objevují okurky, nakládané cibulky nebo sterilovaná zeleninová směs. Tahle úprava je ovšem postavená na jednoduchosti a lehčí chuti, takže bych ji zeleninou moc nezaplňovala.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline