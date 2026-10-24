Výsledky FP2 VC Spojených států: Leclerc znovu ovládl Austin

V druhém tréninku očekávaly jezdce obdobné teploty vzduchu i trati (29 a 42°C) jako několik hodin nazpět. Coby jedni z prvních se na okruh zcela pochopitelně vydali jezdci, kteří měli v předchozím tréninku potíže s monoposty a neodkroužili mnoho kol, zejména oba piloti Williamsu měli co dohánět. Ne že by se jim příliš dařilo – Alexander Albon bohužel opět zničil několik sad pneumatik po tom, co se jeho vozu neustále blokovala kola, Carlos Sainz v průběhu tréninku konstatoval, že ve vůz nemá žádnou důvěru. Většina pilotů vyrazila na trať se středně tvrdými pneumatikami a jediné další obtíže zaznamenali Isack Hadjar, který měl problémy s helmou a lehce si postěžoval na degradaci kol, a Andrea Kimi Antonelli, pod nímž se doslova třásla sedačka jeho Mercedesu – ovšem, na rozdíl od svého týmového kolegy nemá (vzhledem ke svým výkonům) pražádné příčiny k obavám, že by o ni v budoucnu přišel.
Po polovině tréninku testovala většina jezdců měkkou směs pneumatik, což přineslo mnohem zajímavější měřená kola blížící se nejrychlejšímu času Charlese Leclerca z FP1. Úřadující mistr světa Lando Norris ze stáje McLaren poněkud bojoval s vozem, a zdálo se, že na vině bylo právě přehřívání obutí. Problémy měl i George Russell, ovšem, v jeho případě byly na vině pravděpodobně obrubníky. Boj s větrnými mlýny, tedy, s vlastním monopostem, nadále zažíval i Albon, jehož vůz ponejvíce připomínal značně rozverného australského vačnatce, a bylo jej vidět všude, jen ne v závodní stopě. Pokud zdejší okruh nějaké stáji vskutku nesvědčí, je to rozhodně Williams. Během celého tréninku bylo možné vidět doslova tornádo zrušených měřených kol zapříčiněné překročením traťových limitů. Zdá se, že tento fakt a uskákaná trať by mohly ovlivnit jak kvalifikaci, tak i závod.
Nejrychlejší čas zaznamenal Leclerc následovaný Antonellim a Maxem Verstappenem. Čtvrté místo obsadil Lewis Hamilton a páté Russell. Celkově se, stejně jako tomu bylo v prvním tréninku, jevily coby velmi rychlé monoposty Ferrari, a zdá se, že druhý dech chytil i Mercedes, který se stále vypořádává s ne zcela zvládnutým vylepšením z minulých závodních víkendů. Tradičně stabilní výkon podali jezdci stáje Red Bull. Rozpačitý výsledek zaznamenal McLaren, který má, alespoň dle slov Norrisova závodního inženýra, obdobné potíže jako Ferrari. Jak již bylo zmíněno, naprostou katastrofou byly oba dnešní tréninky pro stáj Williams, jejíž mechanici budou mít během noci rozhodně co dělat. Zda se jejich úsilí projeví v posledním měřeném tréninku můžete sledovat již dnes v 19:30.