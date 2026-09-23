Klasické svačiny letos nefrčí. Češky objevily korejskou pochoutku, po které zmizí chuť na sladké

Odpoledne přijde ta známá chvíle. Ruka sama zamíří k sušence nebo k čokoládě, i když vlastně nemáte hlad, jen chuť na něco dobrého. Čím dál víc Češek ale odpolední mlsání řeší jinak. Sáhnou po křupavé slané svačině z Koreje, která v Asii patří ke každodennímu jídlu už staletí a teď se dostává i do evropských kuchyní. Po pár soustech prý přejde i touha po sladkém.
Co Češky objevily místo sušenek
Řeč je o pražených mořských řasách, konkrétně o tenkých plátcích řasy nori, kterou možná znáte jako obal na sushi. V Koreji se z ní dělá oblíbená svačina, doma jí říkají gim. Řasa se lehce opraží, osolí a někdy ochutí sezamem nebo pikantním kořením. Vznikne tenká křupka, která praskne na jazyku podobně jako bramborový lupínek, jen chutná úplně jinak.
Malý sáček o pár gramech se vejde do kapsy i do kabelky. Právě proto se z řasových křupek stala svačina, kterou si lidé berou do práce, do auta nebo k televizi místo klasických brambůrků.
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Tajemství je v chuti, které se říká umami. Je to pátá základní chuť vedle sladké, slané, kyselé a hořké, plná a lahodná, jakou znáte třeba z vývaru nebo ze zralého sýra. Mořská řasa jí má spoustu a k tomu přidává sůl a praženou vůni.
Tahle kombinace zasytí chuťové buňky úplně jinak než cukr. Když si dáte něco výrazně slaného a křupavého, touha po sladkém často odezní sama, protože jazyk už dostal svůj zážitek. Spousta lidí, kteří nemají rádi přeslazené dezerty, proto sáhne radši po slané křupce a zjistí, že jim úplně stačí.
Zdravější volba než chipsy nebo bonbony
Oproti klasickým svačinám mají řasové křupky jednu velkou výhodu. Obsahují málo kalorií, a přitom dodají tělu bílkoviny, vlákninu a řadu minerálů a vitaminů. Ve srovnání s bramborovými lupínky v nich najdete víc bílkovin a méně tuku.
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Řasy jsou také bohatým zdrojem jódu, který tělo potřebuje pro správnou funkci štítné žlázy. Jód přitom není potřeba lovit ve velkém. Podle Společnosti pro výživu pokryje už jediný gram řasy nori zhruba čtvrtinu doporučené denní dávky.
Kolik je tak akorát
Jódu ale tělo potřebuje jen do určité míry. Když ho dostane příliš, štítná žláza reaguje podobně špatně jako při jeho nedostatku. Rozumné proto je dát si řasy spíš občas, klidně jen pár kousků během týdne. Opatrní by měli být hlavně ti, kterým se větší množství řas nedoporučuje:
lidé s onemocněním štítné žlázy, těhotné a kojící ženy, malé děti. Přečtěte si také: Trouba tají 1 funkci: Kdo ji začne používat, upeče maso šťavnatější a ještě ušetří na elektřině
Pokud se se štítnou žlázou léčíte nebo si nejste jistí, poraďte se raději se svým lékařem.
Řasy navíc dokážou z moře nasát i nežádoucí látky, mezi které patří těžké kovy. U balených svačinek se proto vyplatí kouknout na složení a hlídat hlavně množství soli, protože ochucené křupky jí mívají dost.
Jak si korejskou svačinu užít
Nejjednodušší je jíst řasové plátky jen tak, rovnou ze sáčku. Skvěle ale poslouží i jako křupavý posyp. Nadrťte je na teplou rýži, do salátu nebo na míchaná vejce a obyčejné jídlo hned dostane slaný nádech moře.
Přečtěte si také: Kdo peče bábovku na másle, dělá chybu. Babičky dávaly do těsta 1 jiný tuk a bábovka zůstala vláčná i po 3 dnech Nadrcené plátky řasy poslouží i jako křupavý posyp na teplou rýži, salát nebo míchaná vejce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sehnat je můžete v asijských obchodech a e-shopech, kde stojí jen pár korun za balíček. Vyrábějí se v desítkách příchutí od jemně slané přes sezamovou až po pořádně pálivou, takže si vybere i ten, kdo má rád výraznější chuť. Jednou vyzkoušená křupka pak snadno nahradí misku brambůrků, po které stejně vždycky přišla chuť ještě na něco sladkého.
Zdroje: https://www.nationalgeographic.cz/veda/morske-rasy-zdravotni-prinosy-a-rizika/, https://www.vyzivaspol.cz/morske-rasy/, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/660212/morske-rasy-superpotravina-primo-z-more-ktera-je-zdravejsi-nez-bezna-zelenina.html, https://www.myfreshdash.com/post/best-korean-snacks-for-people-who-don-t-like-overly-sweet-desserts, https://bokksumarket.com/blogs/magazine/seaweed-chips-the-crunchy-salty-snack-taking-over-the-snack-world