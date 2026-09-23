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Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží

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Začněme narovinu: váha v koupelně se po žádných kalhotách nepohne a pět kilo dolů zůstane přáním. Co ale dobře zvolený střih umí, je poctivý optický klam. Postava v zrcadle najednou vypadá vytáhleji a úměrněji. Ve španělských kabinkách po těchhle kalhotách ženy po šedesátce sahají naprosto samozřejmě, u nás visí na ramínku a míjejí je i zákaznice, kterým by slušely nejvíc.
Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží

Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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