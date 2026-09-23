Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží

Začněme narovinu: váha v koupelně se po žádných kalhotách nepohne a pět kilo dolů zůstane přáním. Co ale dobře zvolený střih umí, je poctivý optický klam. Postava v zrcadle najednou vypadá vytáhleji a úměrněji. Ve španělských kabinkách po těchhle kalhotách ženy po šedesátce sahají naprosto samozřejmě, u nás visí na ramínku a míjejí je i zákaznice, kterým by slušely nejvíc. Vysoký pas udělá půlku práce
Celý trik stojí a padá s tím, kde jsou kalhoty posazené. Model, který sedí na přirozeném pase místo na bocích, posune dělicí linii těla nahoru. Nohy tím opticky získají několik centimetrů, protože oko čte jako nohu všechno pod pasem.
Nejvíc si toho užijí ženy menšího vzrůstu, kterým vysoký sed vrátí proporce. Efekt výrazně zesílíte, když vrchní díl zastrčíte za pas a necháte linii vidět. Sako nebo svetřík by proto neměly přesahovat přes boky, jinak si celou práci zase zakryjete.
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Druhá půlka úspěchu leží v nohavici. Rovný střih padá od kolene dolů pořád stejně široký, takže kalhoty působí jako jeden dlouhý nepřerušený pruh látky. Boky, stehna i lýtka pod ním zmizí.
Přiléhavé střihy dělají pravý opak. Kopírují každou křivku a navíc ostře skončí nad kotníkem, čímž nohu opticky rozseknou vejpůl.
Foto: Freepik.com Boty ve stejném tónu dotáhnou zbytek
Nejlevnější část celého triku nic nestojí, protože se odehraje v botníku. Když obujete boty v odstínu kalhot, oko nepozná, kde noha končí a bota začíná. Linie pokračuje až k zemi a postava získá dalších pár centimetrů zdarma.
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Stejným principem funguje i celý outfit laděný do jednoho odstínu. Nemusí to být černá, kterou má většina žen spojenou se zeštíhlením. Béžová, šedá nebo tmavě modrá odshora dolů zafungují úplně stejně a na zralé pleti vypadají o poznání lehčeji.
Na látce záleží víc než na velikosti
Materiál rozhodne o tom, jestli kalhoty splynou s postavou, nebo se na ni nalepí. Hledejte viskózu, krep, studenou vlnu nebo strukturovaný len, tedy látky, které se hezky sesypou a drží tvar samy od sebe.
Španělské stylistky ženám po šedesátce dlouhodobě radí totéž: vybírat kousky, které někde naznačí pas, a nechat v regálu všechno, co se lepí na tělo. Pohodlí a zeštíhlení si u kalhot s vysokým pasem konečně neodporují.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kosmetička v Praze, když udělá deset klientek denně? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.tu-moda-online.es/que-tipo-de-pantalon-estiliza-mas-las-piernas, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-sest-triku-jak-si-jednoduse-prodlouzit-nohy-205664, https://www.hola.com/fashion/tendencias/20250104738992/pantalon-tiro-alto-looks-invierno-trucos-combinar/, https://www.clara.es/moda/estilistas-espanoles-60-anos-tendencias-clasicos_46339, https://cnn.iprima.cz/monochromaticky-outfit-jak-ho-vytvorit-stylove-477675, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-monochromaticky-look-vnese-do-vaseho-satniku-eleganci-40388983